Edyta Górniak wreszcie komentuje Eurowizję. Mówi o presji i byciu wyrocznią

Roksana Węgiel ma 20 lat, a mieszka jak królowa! Pokazała nawet kibelek. To jej oaza spokoju

Oto, co wyszło

Edyta Górniak jest żywą legendą konkursu Eurowizji. W 1994 roku, kiedy Polska po raz pierwszy wzięła udział w wydarzeniu, to właśnie ona reprezentowała nasz kraj. Zajęła wtedy niepokonane do dziś 2. miejsce. Przez 31 lat nikt nawet nie zbliżył się do jej wyniku. Rok później Justyna Steczkowska zajęła dopiero 18. miejsce, a w kolejnym roku Kasia Kowalska wywalczyła 15. pozycję.

Do pierwszej dziesiątki w kolejnych latach udało się dotrzeć jedynie zespołowi Ich Troje, który w 2003 roku zajął 7. miejsce, i Michałowi Szpakowi, który w 2016 roku doleciał do 8. miejsca. W tym roku, jak wszyscy wiemy, po raz kolejny reprezentowała nas Justyna Steczkowska. Mimo wielkich nadziei na sukces polska reprezentacja zajęła 14. miejsce.

NIE PRZEGAP: Justyna Steczkowska wytypowała artystę, który powinien pojechać na Eurowizję 2026! Będziecie w szoku

Edyta Górniak szczerze o Eurowizji: Nie czuję się wyrocznią

Od miesięcy cała Polska czekała, aż tegoroczny konkurs skomentuje Edyta Górniak. Artystka zrobiła to dopiero w rozmowie z "Super Expressem" podczas festiwalu w Sopocie. Jak podkreśliła, Eurowizja jest dla niej etapem, który zamknęła już przed rokiem. Nagrała wtedy utwór, który nawiązuje do jej eurowizyjnego przeboju "To nie ja".

Nie jest to już mój festiwal. Zamknęłam ten rozdział w sercu. W zeszłym roku wydałam utwór "I remember" na zakończenie tej historii. Ten festiwal tak się już zmienił, że nie umiałabym się tam odnaleźć kompletnie. Nie zawsze chodzi tam już dziś o melodię. Nie wiem, o co chodzi tak naprawdę. Ale faktycznie jest ta presja. Czuję presję i to, że jest oczekiwanie, że ja będę komentować, że będę nadawać narrację - krytykę lub pochwały. Jakbym była jakąś wyrocznią. Nie czuję się jak wyrocznia

- mówi "Super Expressowi" Edyta Górniak.

ZOBACZ TAKŻE: Edyta Górniak poruszona śmiercią Soni Szklanowskiej. Słuchała jej piosenek. "Piękny głos miała, taka śliczna blondynka"

Wokalistka podkreśliła, że nie śledzi już konkursu Eurowizji, choć z pewnością wielu artystów, którzy biorą w nim udział, zasługuje na uwagę.

- Jest mnóstwo wspaniałych artystów i o każdym być może warto byłoby wspomnieć z innego powodu. Ale dla mnie ten rozdział jest zamknięty - powiedziała nam diwa.

Żałujecie, że Edyta Górniak nie wróci już na Eurowizję?