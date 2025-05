Eurowizja 2025. Wiadomo, które miejsce Justyna Steczkowska zajęła w półfinale. Jurorzy głosowali wbrew widzom...

Które miejsce zajęła Justyna Steczkowska w półfinale Eurowizji 2025?

Finał 69. Konkursu Piosenki Eurowizji za nami. Poznaliśmy już zwycięzcę, którym okazał się JJ z Austrii. Niewątpliwie Eurowizja 2025 to jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych na świecie. Polacy czekali na występ naszej reprezentantki, Justyny Steczkowskiej, która na scenie dała prawdziwe show. I choć wokalistka z piosenką "Gaja", finalnie zajęła 14. miejsce, to widzowie byli jej show zachwyceni. Teraz wyszło na jaw, które miejsce zajęła Justyna Steczkowska w półfinale Eurowizji, który odbył się 13 maja. Łącznie artystka otrzymała za swój występ 85 punktów, co dało jej 7. miejsce w stawce. Do finału przeszło 10 krajów. Pierwszy półfinał zdecydowanie wygrała Ukraina, zdobywając 137 punktów. Na drugim miejscu znalazła się Albania, a na trzecim Holandia. W półfinale Eurowizji 2025 mogli głosować wyłącznie widzowie.

Eurowizja 2025. Wyniki finał. Kto wygrał?

W sobotę, 17 maja odbył się finał Eurowizji 2025. W finale mogliśmy podziwiać nietuzinkowe występy artystów z 26 krajów. Kto wygrał Eurowizję 2025? Zwycięzcą 69. Konkursu Piosenki Eurowizji został 24-letni JJ, który w Bazylei zachwycił wykonaniem utworu "Wasted Love". Tym samym Austria zdobyła łącznie 436 punktów. Na drugim miejscu znalazł się Izrael - 357 punktów, na trzecim natomiast Estonia - 356 punktów. Justyna Steczkowska, reprezentująca Polskę z piosenką "Gaja", finalnie zajęła 14. miejsce.

i Autor: eurovisionworld.com Wyniki półfinału Eurowizji 2025