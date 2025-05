Eurowizja 2025. Tak pokazali występ Steczkowskiej w skrótach. Internauci węszą spisek. "Nam się podkłada kłody pod nogi w każdy możliwy sposób"

Roznerski pracuje dla konkurencji. Co z jego rolą w "M jak miłość"? Znamy prawdę!

Eurowizja 2025. Tak pokazali występ Steczkowskiej w skrótach

Wielki finał 69. Konkursu Piosenki Eurowizji w Szwajcarii już za nami i nie da się ukryć, że emocji nie brakowało. Eurowizja 2025 to niewątpliwie jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych na świecie. W finale mogliśmy podziwiać nietuzinkowe występy artystów z 26 krajów. Polacy oczywiście z zapartym tchem czekali na występ naszej reprezentantki, Justyny Steczkowskiej. Niestety Polce mimo niesamowitego występu nie udało się wygrać Eurowizji 2025. Jednak już nie sam wynik finału, a inna kwestia na Eurowizji mocno oburzyła polskich widzów. Chodzi o skróty występów, które miały zachęcać widzów do głosowania. Otóż widzowie zwrócili uwagę, że fragment prezentował Justynę Steczkowską wiszącą nad sceną, a nie jak u pozostałych artystów - moment, kiedy śpiewali. Niektórzy internauci wywęszyli nawet w tym działaniu spisek.

Internauci węszą spisek na Eurowizji 2025

To, co od razu zwróciło uwagę widzów podczas finału Eurowizji 2025 to fakt, w jaki sposób zostały pokazane w telewizji skróty występów reprezentantów 26 krajów. Widzowie skrytykowali fakt, że podczas skrótu występu Steczkowskiej pokazano jedynie jak artystka wisi na linach, bez momentów, w których śpiewa.

Eurowizja 2025. Wyniki. Kto wygrał?

Zwycięzcą 69. Konkursu Piosenki Eurowizji został 24-letni JJ, który w Bazylei zachwycił wykonaniem utworu "Wasted Love". Tym samym Austria zdobyła łącznie 436 punktów. Na drugim miejscu znalazł się Izrael - 357 punktów, na trzecim natomiast Estonia - 356 punktów. Justyna Steczkowska, reprezentująca Polskę z piosenką "Gaja", finalnie zajęła 14. miejsce.

Justyna Steczkowska niczym matka smoków! Tak będzie wyglądał jej występ na Eurowizji! Jest WIDEO!