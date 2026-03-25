Edyta Górniak szczerze o sztucznej inteligencji. "Sprawdzian dla ludzkości"

Edyta Górniak o sztucznej inteligencji w ESCE

Edyta Górniak wypuściła niedawno swój najnowszy singiel "Superpower" i z tej okazji odwiedziła studio ESKI. Podczas ponadgodzinnego wywiadu, który przeprowadził z nią Maksymilian Kluziewicz, wokalistka poruszyła wiele istotnych dla siebie kwestii. Artystka wytłumaczyła m.in. swój stosunek do mediów społecznościowych oraz sztucznej inteligencji, która obecnie podbija świat – dla jednych stanowiąc przydatne narzędzie lub formę rozrywki, a dla innych budząc lęk. Jakie jest zdanie Edyty Górniak na ten temat? Artystka twierdzi, że to nie oznacza zagłady, ale z pewnością stanowi potężne wyzwanie dla nas wszystkich.

Edyta Górniak: "AI to sprawdzian dla ludzkości"

Choć wokalistka dostrzega potencjalne niebezpieczeństwa płynące ze strony AI, uważa również, że technologia ta może okazać się niezwykle użyteczna, o ile będziemy z niej mądrze korzystać. Gwiazda traktuje to zjawisko jako swoisty test dla całej ludzkości.

AI można użyć, ale może być też użyte przeciwko nam. Musimy się nauczyć, że to jest taka era. Rozwijałam chwilkę ten temat i myślę, że to jest taki sprawdzian dla ludzkości, czy będziemy zniewoleni przez AI, czy my nauczymy się nawigować AI, żeby nam służyło - powiedziała Edyta Górniak.

Górniak porównuje sztuczną inteligencję do social mediów

Artystka zestawiła rozwój sztucznej inteligencji z początkami istnienia mediów społecznościowych. Jak zauważyła, one na początku również budziły spory niepokój w społeczeństwie. Z perspektywy czasu okazały się bardzo pomocne w wielu dziedzinach życia, mimo że mają wiele wad.

Uważam, że social media, platformy społecznościowe mogą bardzo służyć pomocą, kiedy zbiera się np. pieniądze na coś albo kiedy chcemy odkryć bardzo ciekawe rzeczy o historii świata, ale potrafią też nieść bardzo dużo śmieci, bzdur, rozpraszaczy. Więc to jest trochę tak jak z AI teraz - mówiła Edyta Górniak w rozmowie z ESKĄ.