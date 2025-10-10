Ekspert ocenia decyzję jury Konkursu Chopinowskiego. Wyrzucili wybitnego Polaka! "To wręcz szokuje"

Za nami pierwszy etap XIX Konkursu Chopinowskiego, który odbywał się w dniach 3-7 października 2025 roku, ale to nie koniec zmagań uczestników, ponieważ kolejny, drugi etap się rozpoczął i potrwa do 12 października. Cały konkurs zakończy się natomiast 23 października. I choć do tego czasu jeszcze trochę nam brakuje, to już teraz wydarzenie budzi wielkie emocje. Zdaniem wielu ekspertów, nie wszystkie decyzji jury są w tym roku w pełni zrozumiałe. Adam Rozlach, komentator muzyczny Polskiego Radia 1 i TVP Kultura, w rozmowie z Polską Agencją Prasową stwierdził nawet, że wyeliminowanie wybitnego Polaka w pierwszym etapie konkursu jest wręcz "szokującą decyzją". Chodzi o 21-letniego Mateusza Dubiela.

- To jest konkurs. Werdykt jury zawsze kogoś zaskakuje. Z trzynastu Polaków, do drugiego etapu dostało się̨ tylko czterech: Piotr Alexewicz, Adam Kałduński, Piotr Pawlak i Yehuda Prokopowicz. I tu szokuje wręcz nieobecność wybitnego talentu 21-letniego Mateusza Dubiela, który, o paradoksie, kilka miesięcy temu wygrał Ogólnopolski Konkurs Chopinowski, a tu wyeliminowano go po I etapie – zauważył Adam Rozlach, dodając oczywiście, że "jeśli spośród 84 pianistów po I etapie przesłuchań pozostaje połowa, to wiadomo, że wielu artystów będzie zawiedzionych. A wszyscy grali dobrze lub bardzo dobrze".

Ekspert podkreśla, że tegoroczny poziom konkursu jest bardzo wysoki, niemal wszyscy prezentują się znakomicie, więc do głosu dochodzi arytmetyka. Mamy więc subiektywne oceny jury oraz średnią punktów. - Kto sytuuje się poniżej tej średniej: nie przechodzi. Wydaje mi się to sprawiedliwe, tak jest na wszystkich konkursach - tłumaczy Rozlach w PAP-ie. Szczegóły poniżej.

Konkurs Chopinowski pełen różnorodności. Są zarówno bardzo młodzi artyści, jak i starsze pokolenia

Do udziału w XIX Konkursie Chopinowskim zgłosili się zarówno młodzi artyści, jak i ci nieco bardziej doświadczeni. To, co cieszy komentatora muzycznego, to fakt że do kolejnego etapu trafili przedstawiciele obu grup. "Nastolatkowie" i "klasycy".

- Jedną z najmłodszych pianistek uczestniczących w konkursie jest szesnastolatka Tianyao Lyu, Chinka, która uczy się u Katarzyny Popowej-Zydroń w Akademii Muzycznej w Poznaniu. Bardzo świeżo grająca, ciekawie spoglądająca na muzykę. Brytyjczyk Jacky Zhangma: siedemnaście lat, siedemnastolatkiem jest też Yifan Wu z Chin. Osiemnaście lat ma Hyo Lee z Korei Południowej – nb. wraz z 25-letnim bratem Hyuk, wyróżnionym w poprzednim Konkursie Chopinowskim, dostali się do II etapu XIX Konkursu. Obaj są znakomici, i jako artyści, i jako ludzie. Mówią płynnie po polsku, tu mieszkają, i jak wspomina Hyuk, języka polskiego uczyli się z listów Chopina. To jest ta konkursowa młodzież - zauważ Adam Rozlach.

Ci starsi, choć żaden z nich nie przekracza trzydziestki (zgodnie z regulaminem konkursu), to na przykład Japonka Shiori Kuwahara, ale i Tomoharu Ushida z Japonii, Jonas Aumiller z Niemiec czy Vincent Ong z Malezji. - Pośród tych najjaśniejszych punktów nie mogę nie wymienić pięknie, tak bardzo po chopinowsku grającego Kanadyjczyka Erika Guo, który jest zwycięzcą II Konkursu Chopinowskiego na Instrumentach Historycznych - dodaje Rozlach.

Zobacz też: Stroje uczestników Konkursu Chopinowskiego wywołały burzę w sieci. "Można przełączyć na Top Model"

W drugim etapie konkursu znaleźli się także powracający na konkurs uczestnicy, w tym np. Japonka Miyu Shindo – półfinalistka poprzedniego Konkursu; Eric Lu - laureat IV nagrody XVII Konkursu sprzed 10 lat, a także wspaniały i uwielbiany Hao Rao z Chin, który był 17-letnim finalistą XVIII Konkursu Chopinowskiego, i dziś porywa publiczność swoimi interpretacjami. Jak podaje Polska Agencja Prasowa, "w drugim etapie znalazł się też Kanadyjczyk Kevin Chen, mimo młodego wieku światowej już miary i popularności pianista. Chopina gra „inaczej”, interpretuje go po swojemu, ale zawsze ciekawie".

XIX Konkurs Chopinowski i jego kolejne odsłony oraz etapy ogląda publiczność z całego świata.

Zobacz galerię zdjęć: Koncert Chopinowski i skandal podczas występu Polaka. Oto Antoni Kłeczek