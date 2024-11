Elżbieta Zającówna chciała być pochowana właśnie tam. Dlaczego to było tak ważne? Miała swoje powody

Elżbieta Zającówna zmarła pod koniec października, a na początku listopada została pochowana w rodzinnym grobie. To miało być dla niej wyjątkowo ważne. Dlaczego? Aktorka miała swoje powody. Ostatecznie jej prochy trafiły do Krakowa, choć pogrzeb 66-letniej gwiazdy rozpoczęła msza święta w Warszawie. Urnę wieziono, by wypełnić ostatnią wolę Zającówny?