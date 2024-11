Elżbieta Zającówna odeszła na zawsze. Tak córka i mąż pokazali swoją miłość po raz ostatni. Jedno słowo!

Elżbieta Zającówna została pożegnana podczas mszy świętej, która odbyła się 6 listopada w Kościele Środowisk Twórczych w Warszawie przy placu Teatralnym 18. W kościele wystawiono urnę z prochami gwiazdy, ale do pochówku nie dojdzie w stolicy, lecz na jednym z krakowskich cmentarzy. Właśnie ze względu na odległość ustalono, że aktorka spocznie na Cmentarzu Grębałów w Krakowie nie 6, a 7 listopada.

Wiele gwiazd pożegnało Zającównę w Warszawie w czasie mszy. Było naprawdę wzruszająco. Odmówiono kazanie, a smutne, lecz piękne słowa księdza oraz minister kultury wywołały łzy.

Hanna Wróblewska, minister kultury i dziedzictwa narodowego Polski, napisała list, który został odczytany podczas pożegnania.

Elżbieta Zającówna była kimś więcej niż tylko aktorką, była głosem, który wyrażał emocje i nadzieje, których sami nie umieliśmy wyrazić. (...) Była artystką w pełni tego słowa znaczeniu (...) Żegnamy ją jako wybitną postać kultury. To, co wyróżniało Zającównę, to dobroć dla drugiego człowieka. Miała dar, by inspirować innych w artystycznej drodze. Będzie obecna nie tylko w dziełach, ale i we wspomnieniach. Dziękujemy za to co nam dałaś. Jej dorobek artystyczny pozostaje z nami, będzie żył w spektaklach i filmach.