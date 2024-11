Pogrzeb Elżbiety Zającówny. Podczas kazania ksiądz wzruszył wiernych. "Będzie przytulał Panią Elżbietę"

Pogrzeb Elżbiety Zającówny de facto trwa dwa dni. Najpierw, w środę, 6 listopada odbyła się specjalna żałobna msza święta za znakomitą aktorkę, znaną m.in. z filmu "Vabank" i serialu "Matki, żony i kochanki" (tu przeczytasz zapis relacji z uroczystości). W kościele pojawiło się wielu znajomych, przyjaciół i fanów zmarłej gwiazdy. Żałobnicy otrzymali specjalne pamiątkowe kartki z fragmentem modlitwy "Dziś moją duszę w ręce Twe powierzam". W kościele pojawiło się mnóstwo wieńców. Poruszające kazanie wygłosił odprawiający msze kapłan. Ludzie ze wzruszeniem słuchali tego, co mówił duchowny.

- zaznaczył ksiądz i dodał, że Elżbieta Zającówna odeszła "dużo, dużo za wcześnie". Potem powiedział coś budującego.

- podkreślił duchowny.

Po mszy św. przez przewodniczącego Związku Artystów Scen Polskich Krzysztofa Szustera odczytamy został list ministy kultury i dziedzictwa narodowego Hanny Wróblewskiej.

Elżbieta Zającówna była kimś wiecej niż tylko aktorką, była głosem, który wyrażał emocje i nadzieje, których sami nie umieliśmy wyrazić. (..) Była artystką w pełni tego słowa znaczeniu (...) Żegnamy ja jako wybitną postać kultury (...) Będzie obecna nie tylko w dziełach, ale i we wspomnieniach. Dziękujemy za to, co nam dałaś. Jej dorobek artystyczny pozostaje z nami, będzie żył w spektaklach i filmach