Ujawniono, w jakich okolicznościach znaleziono ciało Zającówny. Smutne doniesienia o córce

Elżbieta Zającówna nie żyje, odeszła w wieku 66 lat - taką informację w przestrzeni publicznej podał Związek Artystów Scen Polskich. Smutne wieści pojawiły się w mediach społecznościowych dokładnie 29 października 2024 roku. Wspaniała aktorka, znana między innymi z takich produkcji jak "Vabank", "Seksmisja" czy "Matki, żony i kochanki", pozostawiła w żałobie męża Krzysztofa Jaroszyńskiego oraz 33-letnią córkę Gabrielę. W ostatnich latach walczyła z chorobą, która powodowała zaburzenie krzepliwości jej krwi. "Super Express" jako pierwszy poinformował, że Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w kierunku ustalenia przyczyn śmierci Zającówny. Chodzi o "nieumyślne spowodowanie śmierci" - to standardowa procedura w przypadku ujawnienia zwłok przy braku świadków śmierci. Zarządzona została sekcja zwłok, która ma przynieść odpowiedź na pytanie, jak zmarła Elżbieta Zającówna. Tymczasem teraz prokuratura ujawnia dodatkowo, w jakich okolicznościach znaleziono ciało aktorki. Okazuje się, że to córka Gabriela znalazła mamę. Szczegóły poniżej.

Córka Gabriela znalazła mamę w mieszkaniu. Elżbieta Zającówna odeszła w wieku 66 lat

Elżbieta Zającówna i jej córka Gabriela miały doskonałą relację. Jedyne dziecko, ukochana córeczka, było oczkiem w głowie aktorki. Gabriela od najmłodszych lat towarzyszyła rodzicom w imprezach show-biznesowych. Pracowała jako instruktorka tańca, promowała też kulturę azjatycką w Polsce, bo kocha japońską kulturę i język japoński. Aktualnie jest specjalistką od marketingu w popularnej firmie zajmującą się grami komputerowymi. Z mamą zawsze była blisko. Tym bardziej najnowsze doniesienia prokuratury łamią serce. Okazuje się, że to Gabriela znalazła Elżbietę Zającównę w mieszkaniu.

- Ciało kobiety zostało znalezione w mieszkaniu, do którego weszła jej córka - mówi prokurator Piotr Skiba, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Wcześniej pani Gabriela bez skutku próbowała dodzwonić się do mamy. Gdy nie odbierała, postanowiła do niej pojechać. To, co zastała na miejscu, musiało być dla niej wstrząsające. Teraz wyrazy współczucia i kondolencje płyną do rodziny Zającówny z całej Polski. Redakcja "Super Expressu" się do tych kondolencji dołącza.

