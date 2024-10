Co z pogrzebem Elżbiety Zającówny? Decyzja należy do męża zmarłej gwiazdy

Wieść o śmierci Elżbiety Zającówny obiegła media 29 października. Co z pogrzebem popularnej aktorki? Krzysztof Szuster, prezes Związku Artystów Scen Polskich, komentuje. Decyzja o tym, jak i kiedy dojdzie do ostatniego pożegnania Zającówny należy do jej najbliższych, a są nimi mąż i córka.