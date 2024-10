Elżbieta Zapendowska traci zdrowie na potęgę. Potrzebna jej jest pomoc asystenta. "Nie widzę progów, nie widzę schodów"

Elżbieta Zapendowska w "Idolu" dała się poznać jako prawdziwa profesjonalistka. Była wymagająca, ostra, ale jej uwagi i rady zawsze działały na korzyść uczestników programu dla amatorów śpiewu. Od Zapendowskiej mogli się naprawdę dużo nauczyć.

Teraz, po latach, gwiazda telewizji i specjalistka w swojej dziedzinie, mocno podupadła na zdrowiu. Nie jest w stanie samodzielnie wykonywać wielu czynności.

Zapendowska od lat traciła wzrok, widziała coraz gorzej, ale ostatnio jej sytuacja pogorszyła się na tyle, że 77-latka musi korzystać z pomocy osobistego asystenta.

W "Fakcie" gwiazda telewizji zdradziła, kim jest człowiek, dzięki któremu jej codzienna egzystencja jest nieco łatwiejsza. Okazuje się, że to jej były uczeń, który nie miał talentu do śpiewania, za to zaprzyjaźnił się ze swoją byłą nauczycielką!

Konrad uczył się u mnie śpiewać. Słabo troszkę mu szło, ale myśmy się zawsze bardzo lubili i to od samego początku. Nasza znajomość trwa już wiele lat, on zawsze do mnie dzwonił, jest nocnym markiem jak ja, to gadaliśmy wieczorami i świetnie się przy tym bawiliśmy. Jak wróciłam ze wsi do Warszawy, to przypadkowo znowu zadzwonił do mnie i wpadł z odwiedzinami. Potem wymyśliliśmy, że razem szkołę otworzymy i będziemy coś robić wspólnie. No i robiliśmy przez jakiś czas. Szkołę jednak już w czerwcu zamknęłam - wyznała była jurorka "Idola".