Ile wynoszą emerytury gwiazd?

Maryla Rodowicz, Krzysztof Cugowski (73 l.), Teresa Lipowska (86 l.), Beata Tyszkiewicz (85 l.), Karol Strasburger (76 l.), Laura Łącz (69 l.) czy Krystyna Loska (86 l.) to nazwiska, które znają wszyscy. Od wielu lat możemy oglądać ich na scenach teatrów, w telewizji czy na koncertach. Lata w zawodzie nie przełożyły się jednak na wysokie świadczenia z ZUS-u.

- Cóż mogę powiedzieć? Mam niską emeryturę. Kiedyś to w ogóle nie był temat, dlatego te składki były niskie - mówiła Maryla Rodowicz, która może liczyć na 1700 zł od państwa i dlatego cały czas koncertuje.

Podobnie jest z Teresą Lipowską. Aktorka mimo wieku wciąż gra w "M jak miłość". - Ja mam małe potrzeby w tej chwili. Ale gdybym miała tylko 2200 zł, to byłoby trochę ciężko, ale nie narzekam. Ja jestem optymistką, bylebym była zdrowa. To jest dla mnie najważniejsze - mówiła nam.

Andrzej Chyba apeluje o pomoc dla emerytowanych gwiazd

Oburza to Andrzeja Chyrę. - Jeżeli księża dostają od państwa emeryturę, to dlaczego artyści nie mogą? Tylko cztery do pięciu procent artystów ma etaty. Tym, którym się powiodło, jest mało. Reszta klepie biedę, czuje się zaniedbana i zapomniana przez państwo, nie jest ubezpieczona, bez prawa do leczenia onkologicznego - mówi w "Newsweeku" i dodaje: Od lat powstaje projekt o ustanowieniu statusu artysty zawodowego, który w wielu krajach Europy w jakiejś formule istnieje. Nasze państwo nie widzi interesu w tym, żeby użyć swoich twórców do budowania nowej duchowości.

