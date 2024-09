Emilia Dankwa wyrosła na prawdziwą piękność! Odsłoniła wiele w kusym stroju

Kompletnie odmieniona Skrzynecka. Po kolorowych kieckach nie ma śladu, za to jest dekolt do pasa

Emilia Dankwa ma dopiero 19 lat, ale doświadczenia zawodowego więcej niż wiele starszych od niej osób. Nie miała jeszcze roku, gdy mama założyła jej profesjonalne portfolio. Niezwykła uroda Emilii spowodowała, że dość szybko zaczęła pojawiać się w kampaniach reklamowych. Chodziła również po wybiegach. Dziewczynka na ekranie zadebiutowała w filmie "Być jak Kazimierz Dejna". Wypatrzyła ja reżyserka produkcji, Anna Wieczur-Bluszcz. Krótko po tym dostała rolę, która zmieniła jej życie.

Początkowo w "Rodzince.pl" miała pojawić się tylko epizodycznie. Rezolutna Zosia podbiła jednak serca widzów i została w serialu do samego końca. Przez dziesięć lat widzowie z całej Polski mogli obserwować, jak Emilia rozwija się i dorasta na ekranie. Rodzice młodej aktorki dbali o to, by nie poznała ciemnych stron sławy.

To jest praca jak każda inna (...) Nie pompowaliśmy tego tematu. Byłam zaznajomiona z produkcją telewizyjną, pracowałam w jednej ze stacji. Nie jesteśmy na takim |przydechu" - mówiła w jednym z wywiadów.

Emilia Dankwa niczym grecka bogini!

Dankwa nie rozpaczała zbytnio po niespodziewanym zakończeniu "Rodzinki.pl". Chociaż nie pojawia się już na ekranie, to nie zniknęła z show-biznesu. 19-latka często gości na imprezach branżowych. Dwa lata temu wróciła również do korzeni, czyli modelingu. Efektami sesji zdjęciowych chętnie dzieli się ze swoimi fanami na Instagramie. Śliczną modelkę obserwuje tam prawie 200 tysięcy osób.

Emilia jest bardzo aktywną użytkowniczką mediów społecznościowych. Na Instagramie można znaleźć zdjęcia z profesjonalnych sesji, ale również urywki z jej życia prywatnego. Ostatnie dni gwiazdka spędziła w słonecznej Grecji. Wyjazd relacjonowała na Instagramie. O jednym z jej postów zrobiło się szczególnie głośno. 19-latka zaprezentowała serię fotografii, na których pozuje w czarnym bikini. "Skąpana w słońcu" - napisała w poście.

Skąpy, czarny stój idealnie podkreślił szczupłą sylwetkę modelki. Można śmiało powiedzieć, że wygląda niczym grecka bogini. W komentarzach nie brakuje zachwytów oczarowanych internautów.

