Emilia Dankwa to jedna z bardziej znanych dziecięcych gwiazd. Chociaż teraz jest już pełnoletnia to Polacy przez wiele lat mogli oglądać to jak dorastała. W show-biznesie debiutowała w popularnym serialu "Rodzinka.pl", gdzie wcielała się w rolę Zosi, która przyjaźniła się z Kacprem Boskim. Niedawno młoda gwiazda pojawiła się na imprezie inaugurującej 13. edycję kampanii Dotykam =Wygrywam, której jest ambasadorką. W rozmowie z nami opowiedziała o studiach oraz o dalszej karierze.

Emilia Dankwa zagra w nowym hicie. Tak łączy karierę z nauką

Emilia naukę z aktorstwem łączy nie od dziś. W rozmowie z "Super Expressem" wyznała, że cały czas zamierza pracować i jednocześnie studiować. Młoda gwiazda na show-biznesowe wydarzenie przyjechała z uczelni, na którą później musiała wrócić.

Dokładnie dzisiaj drugi dzień na studiach jestem. Przyjechałam tu po wykładzie i potem jeszcze na wykłady wracam. Jestem zadowolona, bardzo cieszę się, że to już ten czas, taki etap w moim życiu i tak po pierwszym dniu, dzisiaj już drugim mam bardzo pozytywne wrażenia - wyjawiła nam Emilia Dankwa.

Emilia w rozmowie z nami odpowiedziała również na pytanie, czy w najbliższym czasie zagra w jakiejś większej produkcji. Aktorka wyznała, że są takie plany.

Ja w sumie od zawsze łączę naukę z pracą, więc nie zamierzam przestawać i jak tylko pojawią się jakieś fajne propozycje, w których będę mogła wziąć udział, to bardzo chętnie to zrobię. Ostatnio brałam udział w nowym programie "Cudowne lata" i są plany na jeszcze jedną produkcję, ale to na razie jest w formie tworzenia - wyjawiła Dankwa.

Zapytaliśmy ją, czy to serial czy film - odpowiedź była jednoznaczna. Możliwe więc, że już niedługo będzie można zobaczyć ją w nowej produkcji.

Bardziej serial. Zobaczymy, takie rzeczy nie do końca ode mnie zależą, więc ja też nie o wszystkim wiem, tak wcześnie, ale możliwe - mówiła "Super Expressowi" młoda aktorka.

