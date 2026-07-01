Eryk Kulm apeluje o pomoc i pieniądze. To był tragiczny wypadek na deskorolce

Eryk Kulm prosi o pomoc dla przyjaciela: "To naprawdę wspaniały człowiek"

Eryk Kulm opublikował na Instagramie krótkie nagranie, w którym zwrócił się do swoich obserwatorów z prośbą o pomoc dla przyjaciela. Jak podkreślił, zna Karola od blisko 20 lat.

Mój serdeczny przyjaciel Karol Dylewski, którego znam od 20 lat, uległ poważnemu wypadkowi i jest w śpiączce. To jest naprawdę wspaniały człowiek. Zawsze wszystkim pomaga, zawsze najpierw myśli o innych, a dopiero potem o sobie

- mówił aktor na Instagramie.

Eryk Kulm zaapelował nie tylko o wpłaty, ale także o udostępnianie informacji o zbiórce.

Jeżeli możecie, to błagam, udostępnijcie to. Wiem, że możemy to zrobić. Należy mu się pomóc, po prostu

- dodał.

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Tragiczny wypadek podczas jazdy na deskorolce

Jak informują organizatorzy zbiórki, do wypadku doszło 21 czerwca podczas jazdy na deskorolce. Karol doznał bardzo poważnych obrażeń i przeszedł skomplikowaną operację ratującą życie.

Jego stan nadal jest ciężki. Mężczyzna przebywa w śpiączce, a lekarze walczą o jego powrót do zdrowia. Przed nim również długa i kosztowna rehabilitacja, która rozpocznie się, gdy tylko jego stan na to pozwoli.

Dla wielu osób Karol Dylewski jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej sceny deskorolkowej. Przyjaciele opisują go jako człowieka pełnego pozytywnej energii, na którego zawsze można liczyć.

To osoba, która zawsze pomaga innym, zaraża uśmiechem i sprawia, że ludzie wokół czują się po prostu dobrze

- czytamy w opisie internetowej zbiórki.

Zebrane środki mają zostać przeznaczone na dalsze leczenie, specjalistyczną opiekę medyczną, rehabilitację, zakup niezbędnego sprzętu oraz wsparcie rodziny, która od początku czuwa przy Karolu.

Trwa zbiórka na leczenie i rehabilitację

Bliscy nie ukrywają, że przed Karolem najważniejsza walka w życiu. Wierzą jednak, że dzięki pomocy ludzi dobrej woli uda się zapewnić mu najlepsze możliwe leczenie i stworzyć warunki do powrotu do zdrowia.

Karol, jesteśmy z Tobą. Nie jesteś w tej walce sam

- napisali jego przyjaciele.

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