Eurowizja: Teo Tomczuk nagle dołączył do konkursu. TVP tłumaczy swoją decyzję

14 lutego odbędzie się finał polskich preselekcji do konkursu Eurowizji. Spośród ponad 220 zgłoszeń jury wyselekcjonowało 25 piosenek, których wykonawcy mogli otrzymać zaproszenie do udziału w przesłuchaniach na żywo. Po zakończeniu castingu 19 grudnia komisja ustaliła ostateczną listę 10 finalistów.

W połowie stycznia Telewizja Polska ogłosiła finałową dziesiątkę. W tym gronie znaleźli się: Chrust, Dominik Dudek, Marien, Daria Marx, Sonia Maselik, Janusz Radek, Swada x Niczos, Justyna Steczkowska, Kuba Szmajkowski, Tynsky.

Kilka dni temu Telewizja Polska ogłosiła, że do polskich preselekcji w konkursie Eurowizja 2025 dołącza jedenasty kandydat! Jest nim niespełna 19-letni Teo Tomczuk z utworem "Immortal". Ta decyzja wywołała burzę w sieci. Internauci zastanawiali się, jak to możliwe skoro lista finalistów była już zamknięta.

Co więcej, okazało się, że nastolatek nie spełniał warunków regulaminu. Tomczuk urodził się w Polsce, ale kilka lat temu z całą rodziną przeprowadził się do Norwegii. Tam ze względów formalnych, musieli zrzec się polskiego obywatelstwa. Jego serce jednak pozostało w Polsce, a jako ogromny fan Eurowizji od dawna marzył o reprezentowaniu ojczyzny w tym konkursie. Młody muzyk tłumaczył, że gdy tylko ukończył 18. lat, złożył dokumenty w celu przywrócenia mu polskiego obywatelstwa.

Eurowizja 2025: TVP tłumaczy kontrowersyjną decyzję

Jednak gdy zgłaszał się do konkursu, oficjalnie był obywatelem Norwegii. Tym samym złamał regulamin. W komunikacie, który został opublikowany m.in. na stronie Eurowizja.tvp.pl, można przeczytać, że młody rzeczywiście wokalista "popełnił błąd" w sprawie wymogu posiadania polskiego obywatelstwa przez uczestników preselekcji. Przyznał jednak, że jest objęty procedurą przywrócenia obywatelstwa. W oświadczeniu podkreślono, że miał szanse na dostanie się do finałowej dziesiątki. Decyzja o przyznaniu obywatelstwa zapadła zaledwie dwa dni po ogłoszeniu finalistów przez TVP.

Minęło kilka dni, ale emocje wokół przyznania "karty uczestnictwa" nie ustają. Przedstawiciele TVP w oświadczeniu przesłanym do portalu Onet Kultura, napisali, że byli świadomi "złożoności sytuacji" Teo. W dalszej części oświadczenia można przeczytać, że podczas grudniowych przesłuchać wokalista przyznał, że jest w trakcje procedury przywrócenia obywatelstwa. "Z tego powodu został wykluczony z rywalizacji". Co więc zdecydowało, że został nie tylko przywrócony, ale również zaproszony do finału preselekcji?

Teo po długotrwałych staraniach odzyskał obywatelstwo, spełniając wymagania regulaminowe. Artysta, nie tracąc nadziei na reprezentowanie Polski, poinformował o tym Telewizję Polską. Jego talent, zaprezentowany podczas przesłuchań oraz determinacja i chęć reprezentowania naszego kraju miały istotny wpływ na decyzję o przyznaniu mu »karty uczestnictwa« w Krajowych Preselekcjach do 69. Konkursu Piosenki Eurowizji 2025 - tłumaczy TVP.

