Eurowizja 2025. Bunt i afera! Ludzie są wściekli po decyzji o dopuszczeniu TEO. "Brzmi jak ustawka"

Eurowizja 2025. Na jedenaście dni przed polskimi preselekcjami do konkursu, które zaplanowano na 14 lutego 2025 roku, Telewizja Polska niespodziewanie ogłasza kolejnego kandydata. Teo Tomczuk z utworem "Immortal" będzie mógł walczyć o reprezentowanie naszego kraju podczas Eurowizji wraz z pozostałymi uczestnikami. Polsko-norweski wokalista rzekomo nie spełniał początkowo wymogów w kwestii obywatelstwa, ale po ich uzupełnieniu - otrzymał dziką kartę i dopuszczenie do konkursu. Ta decyzja TVP spotkała się z liczną krytyką w mediach społecznościowych. Pod postem na Facebooku aż roi się od negatywnych komentarzy. Fani Eurowizji mają żal wobec organizatorów.

- Co najmniej nie taktownym jest dołączane do stawki kogokolwiek na tym etapie wobec artystów, którzy mocno pracowali, żeby zdążyć na ustalone terminy w kwestii revampu piosenek, a co z tym się wiąże dostarczenia do telewizji półplaybacku pod występ oraz całego konceptu występu, który chcą zaprezentować. (...) Taką decyzją jedynie robicie krzywdę sobie i temu artyście. (...) Paranoja, paranoja. Kolejny typ ze znajomościami i odpowiednimi ludźmi obok. Złamał regulamin, wykluczono go z konkursu, więc nie powinien otrzymać żadnej dzikiej karty, zwłaszcza teraz. Wielka niesprawiedliwość wobec innych finalistów oraz tych, którzy odpadli na castingu, a nie złamali zasad. Życzę ostatniego miejsca - czytamy.