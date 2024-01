Ewa Chodakowska powiedziała, co myśli o aborcji. Szczere wyznanie

Jeżeli my chcemy decydować za tę kobietę, która może jest ofiara gwałtu, gdzie płód jest uszkodzony, gdzie jest pewność, że dziecko umrze kilka godzin po narodzinach. To są tak ogromne wewnętrzne dramaty, że wchodzenie wtedy w jej życie i decydowanie za nią... nie wyobrażam sobie tego. To musi być kwestia wyboru