Ewa Drzyzga z bliska bez makijażu! Gwiazda TVN na wizji wygląda zupełnie inaczej

Ewa Drzyzga w tym roku kończy 58 lat. Do telewizji TVN trafiła 2000 roku i dostała do prowadzenia legendarny, budzący wówczas ogromne kontrowersję, program "Rozmowy w toku". Dziennikarka prowadziła go przez 16 lat. Obecnie widzowie TVN najlepiej kojarzą Ewę Drzyzgę ze śniadaniówki "Dzień dobry TVN". W 2023 roku pracę w programie straciło kilkoro prowadzących, a w wśród nich takie sławy jak Agnieszka Woźniak-Starak, Małgorzata Rozenek-Majdan czy Andrzej Sołtysik. Ewa Drzyzga jednak posadę zachowała. Trudno się temu dziwić, bo uchodzi ona za symbol profesjonalizmu i wielkiej klasy. W razie wpadek, zawsze można na nią liczyć, o czym doskonale wie Krzysztof Skrzyński, który jest partnerem dziennikarki w "Dzień dobry TVN". W marcu 2025 roku Ewa Drzyzga z ramienia stacji została wysłana na prestiżową imprezę u Eltona Johna, która odbyła się po gali Oscarów. Koleżanki po fachu były oczarowane prezencją naszej dziennikarki.

Ewa Drzyzga znakomicie wygląda także wtedy, gdy nie występuje w "Dzień dobry TVN" czy nie pracuje przy imprezie u Eltona Johna. Wielu widzów TVN zastanawia się, jak dziennikarka prezentuje się bez starannie dobranego make-upu. Mamy zdjęcia, na których widać Ewę Drzyzgę bez makijażu. Nie ma wątpliwości, że wygląda zupełnie inaczej niż na wizji. Ale równie dobrze! Szkoda, że dziennikarka częściej nie pojawia się w "wersji naturalnej". Trzeba jednak przyznać, że akurat ta gwiazda z makijażem nigdy nie przesadza i - w przeciwieństwie do niektórych koleżanek - zna umiar i wie, kiedy makijaż jest sensownym dodatkiem, a kiedy zamienia się w komedię, w dodatku nieśmieszną. Stylu od Ewy Drzyzgi można się uczyć.

