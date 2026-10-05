Ewa Farna bierze rozwód. Czeskie media mówiły o rozstaniu już od dawna!

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-10-05 11:51

Piosenkarka Ewa Farna oficjalnie potwierdziła, że jej trzynastoletnie małżeństwo z Martinem Chobotem dobiegło końca. Choć w Polsce ta wiadomość wywołała ogromne poruszenie, u naszych południowych sąsiadów od dłuższego czasu spekulowano o narastającym kryzysie. Tamtejsi dziennikarze odnotowali wcześniej pewien bardzo wymowny szczegół.

Kryzys w związku Ewy Farnej. Czeskie media odnotowały nieobecność Martina Chobota

Związek Ewy Farnej z czeskim Martinem Chobotem trwał kilkanaście lat i uchodził za niezwykle udany, jednak teraz para oficjalnie potwierdziła rozpad swojej relacji. Czeska prasa od dłuższego czasu dostrzegała niepokojące sygnały świadczące o problemach małżonków. W przeszłości zakochani stanowili niemal nierozłączny duet, chętnie pozując u swego boku podczas branżowych ceremonii wręczenia nagród oraz regularnie wpadając w obiektywy paparazzich podczas prywatnych wyjść. Z biegiem czasu sytuacja uległa jednak wyraźnej zmianie. Jak donosiły lokalne serwisy, plotki o poważnych problemach w życiu prywatnym wokalistki zaczęły krążyć już jesienią 2025 roku, po tym jak gwiazda niespodziewanie stawiła się w pojedynkę na uroczystej gali Český slavík, wprawiając zgromadzonych reporterów w ogromne zdumienie. Dodatkowo warto zaznaczyć, że zaledwie parę miesięcy wcześniej artystka spędzała rodzinny urlop w Polsce wyłącznie w towarzystwie swoich pociech, a jej życiowego partnera zabrakło u jej boku.

ZOBACZ TAKŻE: Ewa Farna reaguje na zarzuty fanów po rozstaniu z mężem. Poszło o pocałunek

Ewa Farna szczerze o trzecim dziecku. Wyjawiła rodzinną tajemnicę

Ewa Farna opublikowała oświadczenie o rozwodzie na Instagramie

Trzeciego dnia października wokalistka zamieściła w mediach społecznościowych oficjalny komunikat, w którym wprost przekazała swoim sympatykom oraz przedstawicielom prasy informację o zakończeniu życiowej relacji z dotychczasowym mężem, ucinając tym samym wszelkie niedomówienia.

Ewa Farna i Martin Chobot
Galeria zdjęć 15

Po prawie 20 latach przyjaźni i 13 latach wspólnego życia kilka miesięcy temu podjęliśmy decyzję o rozstaniu. Pozostajemy kochającymi rodzicami i rodziną, która na zawsze będzie nas łączyć. Ostatnich parę lat staraliśmy się znaleźć sposób, by znów czuć się dobrze razem. Czasami jednak sprawy układają się inaczej, niż sobie wyobrażaliśmy, i mimo wszelkich starań związek przestaje funkcjonować. Najchętniej nie poruszalibyśmy tej sprawy publicznie. Nasz związek zawsze traktowaliśmy jako sprawę prywatną i nic się w tej kwestii nie zmienia. Jednocześnie jednak uważamy, że lepiej jest powiedzieć kilka słów sami, niż pozostawić pole do spekulacji. Za naszą decyzją nie kryje się żadna sensacja, ani nie jest jej przyczyną żadna inna osoba

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI

EWA FARNA
ROZWÓD