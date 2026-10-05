Ewa Farna bierze rozwód. Czeskie media mówiły o rozstaniu już od dawna!

Kryzys w związku Ewy Farnej. Czeskie media odnotowały nieobecność Martina Chobota

Związek Ewy Farnej z czeskim Martinem Chobotem trwał kilkanaście lat i uchodził za niezwykle udany, jednak teraz para oficjalnie potwierdziła rozpad swojej relacji. Czeska prasa od dłuższego czasu dostrzegała niepokojące sygnały świadczące o problemach małżonków. W przeszłości zakochani stanowili niemal nierozłączny duet, chętnie pozując u swego boku podczas branżowych ceremonii wręczenia nagród oraz regularnie wpadając w obiektywy paparazzich podczas prywatnych wyjść. Z biegiem czasu sytuacja uległa jednak wyraźnej zmianie. Jak donosiły lokalne serwisy, plotki o poważnych problemach w życiu prywatnym wokalistki zaczęły krążyć już jesienią 2025 roku, po tym jak gwiazda niespodziewanie stawiła się w pojedynkę na uroczystej gali Český slavík, wprawiając zgromadzonych reporterów w ogromne zdumienie. Dodatkowo warto zaznaczyć, że zaledwie parę miesięcy wcześniej artystka spędzała rodzinny urlop w Polsce wyłącznie w towarzystwie swoich pociech, a jej życiowego partnera zabrakło u jej boku.

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Trzeciego dnia października wokalistka zamieściła w mediach społecznościowych oficjalny komunikat, w którym wprost przekazała swoim sympatykom oraz przedstawicielom prasy informację o zakończeniu życiowej relacji z dotychczasowym mężem, ucinając tym samym wszelkie niedomówienia.

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