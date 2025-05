Ewa Kasprzyk, znana ze swojego silnego charakteru i bezkompromisowego podejścia do życia, nie boi się poruszać tematów, które dla wielu mogą być niewygodne. Tym razem aktorka zdecydowała się zabrać głos w sprawie relacji między kobietami – i to w sposób, który zdecydowanie odbiega od promowanych obecnie narracji o siostrzeństwie i kobiecej solidarności. Czy szczerość między kobietami to mit? Według aktorki – często tak.

Wybitna aktorka w rozmowie z "Super Expressem" podjęła temat kobiecych relacji. Ewa Kasprzyk uważa, że o szczerą więź dwóch pań bywa bardzo trudno.

Aktorka odniosła się też do współczesnego trendu promującego tzw. "kobiece kręgi" – spotkania, podczas których kobiety mają wspólnie budować siłę i dzielić się doświadczeniami.

Jest teraz też takie jakieś "hurra", "boom" na kobiety, że kobiety zbierajmy się... kobiety mocy... kobiety... Dla mnie to jest nie do zniesienia, ja bym w życiu na jakieś na takie kręgi, na takie imprezy, bym się nie nadawała. Bo ja po prostu, owszem, jeżeli mam problem, mogę go powierzyć mojej przyjaciółce, mogę pójść do specjalisty, gdybym chciała, ale takie "hurra", że teraz my tego coś tam robimy, to nie, to nie dla mnie (...) Ok, na medytacje to się jedzie do Tybetu, tak jak ja lecę! - mówi "Super Expressowi" Ewa Kasprzyk.