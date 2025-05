ShEO Awards 2025. Wśród wyróżnionych Ewa Kasprzyk, Magda Gessler i siostra Małgorzata Chmielewska

Na to wydarzenie czekało wiele osób. W poniedziałek, 26 maja, wręczone zostały nagrody ShEO Awards 2025 Przyznawane są one przez redakcję "Wprost". Gala odbyła się w jednym z hoteli sieci Arche w Warszawie. Na liście laureatek znalazły się bardzo różne kobiety, m.in. Ewa Kasprzyk, Magda Gessler i siostra Małgorzata Chmielewska. Każda wyróżniona kobieta jest wyjątkowa. W tym roku przyznano statuetki w 22 kategoriach.

Kategoria "Srebrna rewolucja" – Helena Norowicz

Kategoria "Sztuka bez tabu" – Anna Szymańczyk

Kategoria "Walka ze stereotypami" – Anna Morawska-Borowiec

Kategoria "Walka o godność pacjentów" – Anita Demianowicz, Anna Hernik i Aleksandra Kąkol

Kategoria "Rzeczniczka pacjentek z endometriozą" – Lucyna Jaworska-Wojtas, prezeska fundacji „Pokonać Endometriozę”

Kategoria "Kreatorka zmian" – Dorota Szelągowska

Kategoria "Liderka zmian społecznych" – Lena Grochowska

Kategoria "Liderka transformacji na rynku finansowym" – Paulina Strugała

Kategoria "Liderka medycyny" – prof. Anita Chudecka-Głaz z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Kategoria "Liderka medycyny" – prof. Monika Adamczyk-Sowa, prof. Alicja Kalinowska

Kategoria "Liderka praw pacjentów" – Aleksandra Wilk

Kategoria "Ambasadorka Pacjentów" – Dorota Korycińska

Kategoria "Ambasadorka polskiej kultury" – dr hab. Alicja Węgorzewska

Kategoria "Siła kobiet w męskiej branży" – Anna Wysocka, prezeska firmy DOMIKON

Kategoria "Liderka z misją" – Joanna Legutko

Kategoria "Ikona Kultury" – Anna Nehrebecka

Kategoria "Ikona Kultury" – Ewa Kasprzyk

Kategoria "Osobowość medialna" – Mery Spolsky

Kategoria "Ikona Telewizji" – Magda Gessler

Kategoria specjalna – siostra Małgorzata Chmielewska

Podczas gali ShEO Awards 2025 szczególną uwagę uwagę przykuwały weteranki świata show-biznesu Magda Gessler i Ewa Kasprzyk. Słynna restauratorka po tym, gdy odebrała statuetkę, tryskała humorem.

Tyle kobiet – tak wspaniałych, tak cudownych, tak odważnych! Mam taki postulat – by te wszystkie dojrzałe kobiety, które są wiecznie młode, nie miały pod zdjęciami cyfr! Przecież my wszystkie mamy 18 lat

- mówiła Magda Gessler. Z kolei jurorka w programie "Taniec z Gwiazdami" zachwycała się imprezą.

Cudowny wieczór, lepszy niż oscarowy! Cudowne kobiety, cudowni mężczyźni, piękne stroje. Tu jest jakby luksusowo!

- emocjonowała się, nawiązując do słynnego cytatu z filmu "Kogel-Mogel". Zarówno Ewa Kasprzyk, jak i Magda Gessler zachwyciły swoimi kreacjami. Obie gwiazdy postawiły na zawsze elegancką czerń i nieco odkryte nogi. Wyglądały zjawiskowo. Wszystkich przyćmiła jednak laureatka w kategorii specjalnej - słynna zakonnica - siostra Małgorzata Chmielewska, która słynie z wielkiego serca. Do tego nie boi sie mówić tego, co naprawdę myśli, nawet jeśli jest to nie w smak Kościołowi. Słowa, które wybrzmiały z ust siostry zakonnej, na pewno zapadną w pamięci. Niestety, przekazała bardzo smutną wiadomość i zdobyła się na gorzką refleksję.

Czym jestem starsza, tym ten świat coraz mniej mi się podoba. Tuż przed galą dostałam informację, że zmarł jeden z naszych podopiecznych – uchodźca z Ukrainy, z Charkowa. (...) Panu Bogu ten świat też się nie podoba. Robię więc wszystko, by było lepiej. Czym szybciej świat idzie do przodu, tym tracą na tym ci, którzy gorzej się urodzili

- skonstatowała słynna zakonnica. Dobrze, że na tym świecie są jeszcze tacy ludzie, jak siostra Chmielewska.

W naszej galerii prezentujemy zdjęcia z gali ShEO Awards 2025

