Magda Gessler straciła loki! To naprawdę ona? Pokazała zdjęcie z wakacji i zszokowała wszystkich

Magda Gessler słynie z dobrego smaku, skutecznych rad dawanych lokalnym restauracjom oraz bujnej fryzury. Ta ostatnia budzi mnóstwo kontrowersji, bo od lat plotkuje się, że wspaniałe, obfite blond loki Gessler są doczepiane.

Najnowsze zdjęcia gwiazdy TVN-u wskazują na to, że w plotkach może tkwić ziarno prawdy. Widać na nich bowiem 71-letnią Gessler - uśmiechniętą i zrelaksowaną, ale bez burzy wspaniałych, charakterystycznych loków!

Zobacz także: Nasze babcie kusicielki. Danuta Martyniuk, Paulina Smaszcz, Magda Gessler - one niczego się nie wstydzą

Magda Gessler na urlopie. Palmy, ciepło i luz

Kilka dni temu Magda Gessler na swoim instagramowym profilu wyznała, że wybiera się na kilkudniowe wakacje. Nie dała znać jednak, dokąd się leci.

"W drodze na lotnisko, hmmm klika dni dla nas", "W drogę, 7 rano, gdzie? Wiecie?", "Urlop… gdzie??? Odpoczynek" - pisała tajemniczo w sieci.

Ostatecznie nie zdradziła celu podróży, ale pokazała kilka zdjęć. A to ładnie zasłane łóżko, a to smakowite śniadanie, a to zachód słońca... Na każdym kolejnym selfie objętość loków restauratorki malała.

Zobacz także: Magda Gessler ostro o jedzeniu w polskich szpitalach. Złe nawyki "wykańczają ludzi"

Relaks, odpoczynek… rajska plaża i Waldi. Besos dla Was - Gessler przekazała fanom pozdrowienia.

Zobacz także: Magda Gessler podała ceny wielkanocnego cateringu. Klienci mogą się nieźle zdziwić!

Ci natychmiast zareagowali:

"Pięknych słonecznych wakacji", "Madziu, wygląda pani OBŁĘDNIE, po prostu oszałamiająco", "Ślicznie", "Ale pani się opaliła".

A Robert Biedroń napisał:

"Piękna! Odpoczywaj! Zasłużyłaś".

Magda Gessler bez loków jest nie do poznania?

Wielbiciele Gessler życzyli jej wypoczynku i zauważyli opaleniznę. Faktycznie, uwagę zwraca złocista cera gwiazdy "Kuchennych rewolucji", ale i jej uczesanie! Na co dzień Magda pokazuje się zawsze z perfekcyjnymi lokami na głowie, ale na urlopie odpoczywa i ona, i jej fryzura.

W takim wydaniu Gessler nie pojawia się w telewizji! Obfite, mięsiste loki to przecież część jej zawodowego wizerunku. Choć nie zawsze tak było, bo przed laty restauratorka stawiała na wyrazisty, rudy kolor (zobaczcie w naszej galerii!) i zdarzało jej się nosić tylko lekko pofalowane, niemal proste włosy. Teraz to nie do pomyślenia - Gessler to blond loki i nie może być inaczej.

Zobacz także: Syn Magdy Gessler nie chce ochrzcić dzieci. "Jesteśmy rodziną lewicową"

O uczesaniu Gessler krążą wręcz legendy. Gwiazda nigdy nie przyznała się do noszenia doczepianych włosów, ale jej styliście zdarzyło się uchylić rąbka tajemnicy. Lata temu jeden z nich zdradził Faktowi, że królowa TVN-u bardzo dba o włosy - i swoje, i o naturalne doczepy, które budują objętość jej fryzury. O sztucznych, syntetycznych lokach nie ma mowy!

Zobacz także: Ceny pączków u Magdy Gessler zwalają z nóg. Tak drogo jeszcze nie było

Gessler bez loków jest nie do poznania?

Zobacz także: Magda Gessler teraz i 23 lata temu. Widać różnicę?

Zobacz więcej zdjęć. Magda Gessler na wakacjach. Gdzie podziały się loki? Na nowych zdjęciach gwiazdę TVN-u trudno rozpoznać!