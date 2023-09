i Autor: AKPA

WOW!

Ewa Kasprzyk przed wylotem do Kanady zrobiła się na bóstwo!

Ewa Kasprzyk od lat jest jedna z najbardziej wziętych polskich aktorek. Do historii przeszły m.in. takie filmy jak „Kogel-Mogel” czy „Belissima” z jej udziałem. Teraz wielka gwiazda polskiego kina pojechała do Toronto, by promować współczesną ekranizację „Chłopów”. Mówi się, że film ma szansę na Oscara. Wszystkie oczy skierowane są na aktorów grających główne role. Nic dziwnego, że artystka postanowiła odpowiednio o siebie zadbać przed wylotem.