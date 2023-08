Ewa Wachowicz zmieniła swoje życie, by zajmować się schorowaną mamą. Nie powie o niej inaczej, jak "mamunia"

Ewa Wachowicz pokazała zdjęcie z mamą. Pod postem zaczerwieniło się od serduszek

Takie informacje naprawdę przywracają wiarę w dzisiejszy świat. Ewa Wachowicz pokazała na Instagramie zdjęcie z mamą. Kobiety wybrały się na spacer na krakowski rynek, pani Wiesława jest starsza osobą, do tego schorowaną, ale taki spacer z córką w promieniach letniego słońca na pewni przyniósł jej wiele radości. Pod postem zrobiło się czerwono od serduszek i zaroiło od pozdrowień i życzeń. Internauci byli zachwyceni tym, że gwiazda tak troskliwie opiekuje się mamą.

Ewa Wachowicz zdaje się nie widzieć w tym nic szczególnego, ale to naprawdę piękny obrazek. I do tego podpis: "Z mamunią, z Krakowa pozdrawiamy". Odszukaliśmy inne zdjęcia, na których Wachowicz jest z seniorką, nie było ich dużo, bo też gwiazda nie epatuje swoim życiem prywatnym, ale za każdym razem pada słowo "mamunia", w tej właśnie pieszczotliwiej, ale tez pełnej miłości formie. Sami zobaczcie w galerii powyżej!

Ewa Wachowicz pięknie opiekuje się schorowaną mamą

W jednym z wywiadów, udzielonym Vivie, Ewa Wachowicz wspominała, że szacunek do rodziców wyniosła z domu rodzinnego. Tatę nazywa swoim aniołem, a od kiedy go zabrakło opiekuje się mamą najlepiej, jak to możliwe: "Póki rodzice byli razem, opiekowali się sobą wzajemnie. (...) Gdy tata zmarł, zabrałam mamę do siebie, bo ona ze względu na problemy z pamięcią bieżącą nie może mieszkać sama. Wymaga opieki 24 godziny na dobę".

W tamtym czasie Ewa zmieniła bardzo wiele w swoim życiu, by przystosować je do potrzeb mamy. Zmieniła też układ domu, by seniorka miała większy komfort, córka gwiazdy oddała babci swój pokój - widać, ze wpojone zasady przeszły na kolejne pokolenie. W opiece nad mamą Ewie pomaga również brat i inni członkowie. Korzysta tez z usług prywatnych opiekunek, dzięki czemu nie musiała całkowicie rezygnować z kariery.

Zobacz w naszej galerii zdjęcia Ewy Wachowicz z rodzicami

