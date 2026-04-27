Fabijański podbija stawkę! Szokujące, co chce wystawić na licytację

Julita Buczek
2026-04-27 12:59

Tego jeszcze nie było! Do głośnej licytacji, w której Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke wystawili swój taniec, może dołączyć kolejna gwiazda. Sebastian Fabijański deklaruje, że… sam wskoczy na parkiet! A to dopiero początek niespodzianek.

"Taniec z Gwiazdami": Boczarska i Fabijański w szczytnym celu

Pomysł, by na licytację Magdaleny Boczarskiej i Jacka Jeschke, by wystawić coś tak ulotnego i emocjonalnego jak taniec, już sam w sobie wywołał spore poruszenie. Widzowie i fani nie kryli zaskoczenia, ale też zachwytu, w końcu nie codziennie można "wylicytować" tego typu rzecz. Gdy temat trafił na języki, zaczęły pojawiać się pytania: kto jeszcze pójdzie tym tropem? Czy inni artyści zdecydują się dorzucić coś równie nieoczywistego? 

Fabijański pozazdrościł Boczarskiej? Też da swój taniec na licytację?

Sebastiana Fabijańskiego wprost zapytaliśmy o to, czy sam wystawiłby na licytację swój taniec z Julią Suryś. Aktor i tancerka namalowali już razem obraz, który podpiszą wszystkie pary obecnej edycji "Tańca z Gwiazdami". Tak przygotowany będzie można wylicytować, a zebrane pieniądze trafią na szczytny cel. Okazuje się, że na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. Jego reakcja była natychmiastowa i bez cienia zawahania. 

Ja mogę przyjechać i zatańczyć - stwierdził Sebastian w rozmowie z "Super Expressem".

To jednak nie był koniec tej spontanicznej deklaracji. Do rozmowy włączyła się Suryś, która podchwyciła temat i dorzuciła coś jeszcze bardziej intrygującego. 

Ja też mogę zatańczyć, z obrazem mam już choreo - wyznała nam Julia.

W jednej chwili zwykła rozmowa zamieniła się w zapowiedź potencjalnego show, które mogłoby stać się prawdziwym hitem licytacji. Wizja tańca "dodanego" do obrazu brzmi jak coś zupełnie nowego - doświadczenie, którego nie da się zamknąć w ramie ani powtórzyć dwa razy w identyczny sposób. To właśnie ta unikalność może okazać się kluczem do sukcesu.

Fabijański nie zostawił żadnych wątpliwości, że traktuje sprawę poważnie, choć z charakterystycznym dla siebie luzem.

Oczywiście, czekamy na oferty - podsumował w rozmowie z "Super Expressem".

Rozmawiała Julita Buczek

SEBASTIAN FABIJAŃSKI
POLSAT
DANCING WITH THE STARS. TANIEC Z GWIAZDAMI