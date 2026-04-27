Agata Kulesza NA STAŁE w "Tańcu z Gwiazdami"? Internauci mają PILNY apel do Polsatu

Paula Dąbrowska
2026-04-27 11:24

Agata Kulesza to jedna z popularniejszych polskich aktorek. Gdy ogłoszono, że nie będzie Ewy Kasprzyk, nikt nie spodziewał się, że zastąpi ją właśnie jedna ze zwyciężczyń "Tańca z Gwiazdami". Internauci nie ukrywali swojego zachwytu występami Kuleszy. Błagają produkcję o pilną zmianę w jury. Na stałe.

Kim jest Agata Kulesza? 

Agata Kulesza to jedna z najbardziej utytułowanych polskich aktorek, absolwentka warszawskiej PWST z 1994 roku. Jej karierę zdefiniowały wybitne role dramatyczne, w tym postać Wandy Gruz w nagrodzonej Oscarem „Idzie” oraz kreacja w „Róży” Wojciecha Smarzowskiego, za którą otrzymała swojego pierwszego Orła. W sumie zdobyła aż cztery te statuetki, co czyni ją rekordzistką w polskim kinie. Masową popularność przyniosły jej seriale, takie jak komediowa „Rodzinka.pl” oraz kryminalna „Skazana”, gdzie wcieliła się w sędzię Alicję Mazur.

W 2008 roku wygrała 8. edycję „Tańca z Gwiazdami”, a główną nagrodę (samochód) przekazała na cele charytatywne. Na co dzień występuje na deskach warszawskiego Teatru Ateneum. 

Prywatnie przyjaźni się z Katarzyną Nosowską, z którą zna się jeszcze ze Szczecina. 

Ewa Kasprzyk nieobecna w Tańcu z Gwiazdami. Zastąpiła ją Agata Kulesza 

Gdy ogłoszono, że z powodów prywatnych Ewa Kasprzyk nie pokaże się w najnowszym odcinku "Tańca z Gwiazdami", w sieci wybuchło ogromne poruszenie. Od dłuższego czasu widzowie mieli sporo zarzutów to aktorki o nieprofesjonalne zachowanie podczas transmisji live. Ogłoszono, że zastąpi ją Agata Kulesza - widzowie nie do końca wiedzieli, czego się spodziewać. Podczas odcinka okazało się, iż jest ona niezwykle merytoryczna i empatyczna. Nawet sami uczestnicy chętniej z nią rozmawiali oraz jej słuchali. Takie komentarze pojawiły się w sieci:

  • "Pani Agata powinna zostać już w jury na stałe 🤗"
  • "Pani Agatą jest wspaniałą jurorką. Bardzo ciekawie się wypowiada, a co najważniejsze, pięknie mówi, z klasą i mądrością"

Pojawił się nawet apel do produkcji, aby Agata Kulesza została na stałe jurorką w show. Piszą masowo komentarze o pozostawienie aktorki przy stole jurorskim. Patrząc jednak na rozmowę Rafała Maseraka z "Super Expressem" - na razie na to się nie zapowiada. 

