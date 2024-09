Prowadzący DDTVN szczerze o konkurencji. "Jednak to nas gonią"

O co jej chodzi?

Kolejna półnaga sesja Fagaty wyprowadziła internautów z równowagi

Agata Fąk uwielbia szokować. Celebrytka nie gryzie się w język i nie ma zamiaru ograniczać się z publikowaniem zdjęć, a najczęściej to one są przedmiotem sporu, gdyż Fagata lubi pokazać swoje półnagie fotografie nie tylko na OnlyFans, ale i na Instagramie. Dużo odsłoniętego ciała, wulgarne pozy i skandaliczne dodatki? Właśnie tego nie akceptują internauci.

Jak doskonale wiecie, 24-latka rzadko kiedy pozuje do zdjęć w pełnym ubraniu. Zazwyczaj ma na sobie jedynie bieliznę, w dodatku wyzywającą.

Półnaga Fagata z krzyżem na szyi

Przypomnijmy, że dostęp do zbiorów OF jest dostępny tylko po uiszczeniu opłaty. Jednak Instagram nie wprowadza takich ograniczeń, a co za tym idzie... każdy, kto chce obejrzeć zdjęcia Fagaty, może odwiedzić jej profil w mediach społecznościowych. Internauci są często bezlitośni dla znanej dziewczyny "spod Konina". Komentujący uważają, że treści które publikuje 24-latka są gorszące, a jej konto powinno być zablokowane.

Tym razem Agata kolejny raz podniosła ciśnienie swoim "przeciwnikom". Raperka opublikowała na Instagramie zdjęcie, na którym pozuje w bieliźnie z motywem zebry. Jednak w tym przypadku, internauci zwrócili uwagę na biżuterię Fagaty. Celebrytka ma na szyi... krzyż.

Internauci są oburzeni kolejną sesją Fagaty

Na reakcję komentujących nie trzeba było długo czekać: zdejmij krzyż, gdy takie zdjęcia robisz - grzmi jeden z internautów. - Po co ten krzyż przy takich zdjęciach? Nie wstyd Ci? - pyta inny.

Co sądzicie o takich zdjęciach? Czy Fagata powinna darować sobie taką "biżuterię"?