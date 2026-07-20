"Familiada" ma 31 lat, amerykański oryginał właśnie skończył 50! Tak powstał kultowy teleturniej

"Familiada" zadebiutowała na antenie Telewizji Polskiej we wrześniu 1994 roku i szybko zdobyła sympatię widzów. Od samej premiery aż do dziś teleturniej prowadzi dowcipny Karol Strasburger, a wiele nietypowych odpowiedzi uczestników już na zawsze zapisało się w pamięci publiczności. Program powstał jednak na bazie amerykańskiego formatu, który jest sporo starszy - właśnie skończył 50 lat.

"Familiada" w Polsce ma ponad 30 lat. Stale prowadzi ją Karol Strasburger

Nie każdy wie, że jednym z kandydatów do poprowadzenia "Familiady" był początkowo aktor Paweł Wawrzecki. Ostatecznie jednak gospodarzem teleturnieju został Karol Strasburger i pozostaje nim do dziś. Wielu widzów nie wyobraża sobie kogoś innego w tej roli. Od premiery we wrześniu 1994 roku miną wkrótce 32 lata. 30-lecie programu zbiegło się zresztą z jego 3000. odcinkiem, który TVP wyemitowała jesienią 2024 roku.

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Amerykański oryginał świętuje pół wieku na ekranach. Tak powstało "Family Feud"

Choć okrągły jubileusz "Familiady" już za nami, to teraz możemy przyjrzeć się 50-leciu jej oryginalnej wersji. "Family Feud" pojawiło się w amerykańskiej telewizji 12 lipca 1976 roku, co oznacza, że format właśnie oficjalnie skończył 50 lat. Jego pomysłodawcą był Mark Goodson, ekspert od wszelkiego rodzaju rozgrywek telewizyjnych, który swój pierwszy quiz radiowy stworzył już w latach 30. Stacja ABC liczyła na rewolucyjny, rodzinny teleturniej, a pomysł na starcie dwóch drużyn złożonych zazwyczaj z członków tej samej rodziny okazał się być strzałem w dziesiątkę.

Po niespełna dekadzie uwielbiane "Family Feud" zniknęło jednak z ekranów. W 1988 roku powróciło na antenie innej stacji, a potem sytuacja powtórzyła się jeszcze w latach 90. Ostatecznie jednak popularność oryginalnej "Familiady" obroniła dalszą produkcję teleturnieju. W 2010 roku rolę prowadzącego objął Steve Harvey, rewolucjonizując swoją energią styl prowadzenia programu. Dziś już wiemy, że "Family Feud" będzie się premierowo pojawiać do co najmniej 2027 roku, stale ciesząc się wielkim zainteresowaniem w USA i nie tylko. Zaplanowany na jesień br. sezon twórcy opisują jako edycję specjalną, zadedykowaną 50-leciu formatu.