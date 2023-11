Nowy wygląd Martyny Wojciechowskiej PORAŻA! Co stało się z twarzą?! Ludzie są w szoku

Magdalena Stępień ma 32 lata. Urodziła się i dorastała w Oleśnicy. Jako nastolatka mieszkała też w Londynie, co pomogło jej szybko się usamodzielnić. Wychowywała ją tylko matka, ojca nie poznała, wiedziała tylko tyle, że pochodził z Rosji i nie utrzymywał z nimi kontaktu. Doświadczenia z dzieciństwa sprawiły, że Magdalena jest silną kobietą, co cały czas udowadnia. Niestety spotkała ją największa tragedia - straciła swojego synka. Oliwier zmarł, mając zaledwie roczek.

Magdalena Stępień jest w ciąży?

O modelce zrobiło się jeszcze głośniej ze względu na związek z Jakubem Rzeźniczakiem. Jak się później okazało, znany piłkarz dwukrotnie zdradził swoją partnerkę.

Po wielu trudnych momentach w życiu, wydaje się, że Magdalena Stępień wraca na właściwe tory. Kobieta jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. W ostatnim czasie fani zaczęli bombardować gwiazdę pytaniami o to, czy jest w ciąży. Powodem tych spekulacji, jest sylwetka modelki, która się zmieniła. Kilka dni temu, Stępień na swoim instastories, zachęciła fanów do zadawania pytań - fani zaczęli wypytywać o domniemaną ciążę modelki.

Modelka ostro odpowiada na spekulacje

- W ostatnim czasie zaczęłam na głupie pytania i stwierdzenia głupio odpowiadać. Nie jestem w ciąży, moje ciało bardzo się zmieniło. Stres zrobił swoje i tkanka tłuszczowa, którą mam na brzuchu, jest wynikiem ogromnego stresu, którego doświadczyłam w ostatnim czasie - wyjaśniła, cytuje serwis pudelek.pl.

- W ciąży przytyłam 30 kg, schudłam po, później znowu trochę przytyłam, ale czy to jest powód, aby pisać takie stwierdzenia, jak "Jesteś w ciąży, przytyłaś itp". Wygląd to nie wszystko, pamiętajcie, trzeba o siebie dbać, ale niech każdy zajmie się sobą. A nie wmawia drugiemu człowiekowi coś, co mija się z rzeczywistością. Moje ciało, moja sprawa! (...) Ja lubię siebie i swoje ciało i obecnie nie jest dla mnie najważniejsze, aby mieć kaloryfer na brzuchu - dosadnie dodała, czytamy w serwisie.

Jednocześnie w tej samej serii pytań, Magdalena Stępień wyznała, że chciałaby być zostać jeszcze kiedyś mamą.