Fani Mansa Zelmerlowa załamani. Artysta miał odwołać wszystkie koncerty w Polsce

Na te koncerty czekali wszyscy fani Mansa Zelmerlowa w Polsce. Niestety, wygląda na to, że może nic z nich nie wyjść. Jak alarmują sami zainteresowani, na stronach, które oferowały do tej pory bilety na wydarzenia, pojawiają się problemy z zakupem. Dodatkowo z sieci zniknęły także same wydarzenia.

📢INFO O KONCERTACH W POLSCE📢Po dopływających sygnałach (za które dziękuję) o niedostępnych biletach na koncerty Måns Zelmerlöw, a nawet o braku samych wydarzeń na stronie kupbilecik, skontaktowałam się z managementem artysty. Otrzymałam informację, że DATY KONCERTÓW W POLSCE ULEGNĄ ZMIANIE. Na chwilę obecną musimy czekać na więcej informacji w temacie.

Kim jest Mans Zelmerlow?

Mans Zelmerlow jest szwedzkim piosenkarzem, który ogólnoeuropejską sławę zyskał w 2015 roku, gdy został zwycięzcą odbywającego się w Austrii 60. Konkursu Eurowizji. W trakcie konkursu wykonał piosenkę "Heroes". To właśnie po tym występie utwór "Heroes" stał się przebojem. Przypomnijmy, że rok po zwycięstwie, Mans miał okazję poprowadzić finał Eurowizji w Sztokholmie. Poza tym, że muzyka jest jego największą pasją, Mans zajmuje się także jej komponowaniem, a także jest tancerzem.

