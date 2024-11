Wielki finał "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wzbudził ogromne emocje wśród fanów programu. Okazuje się, że nie wszyscy byli pozytywnie zaskoczeni. Większość wyraziła się dość negatywnie w mediach społecznościowych. Sprawdźcie, o co dokładnie poszło.

Zobacz też: Wymowny gest Agnieszki po finale "Ślubu od pierwszego wejrzenia". "Nic dodać, nic ująć"

W trakcie wielkiego finału pary podzieliły się swoimi decyzjami w sprawie zakończenia lub trwania w relacji. Jak się jednak okazuje decyzje uczestników nie każdemu przypadły do gustu. W mediach społecznościowych pojawiła się cała masa komentarzy, w których fani pisali o swoich odczuciach po finałowym odcinku. Największe emocje wzbudziły dwie pary.

Relacja Agaty zakończyła się na dobre. Internauci pisali, że dobrze, iż jej związek się rozpadł. Większość nie wierzyła w powodzenie relacji.

Asia i Kamil również się nie dogadali i zadecydowali o rozwodzie. W ich przypadków fani wróżyli im wspólną przyszłość. Niestety tak się nie stało.

Szkoda. Tu mogłoby coś wyjść gdyby obydwoje zawalczyli

Fajny facet z tego Kamila. I nic dziwnego, że pociągu nie miał do żony. Ani Ona ubrać się nie umiała (na finał do sukienki trampki ubrała, zawsze w golfach itp...) ani nic mądrego nie mówiła, trzeba było za język ją ciągnąć. A i mięsa nie jadła, więc ciągle by mąż głodny chodził, wszystko wyliczała mu. Starać to się muszą obie strony. Wydaje mi się, że On szybko kogoś znajdzie. A Ona... no cóż... księżniczki mają trudniej, ale oby się udało. Fajnie się Ich oglądało, ale nie byli w swoim typie. Jednak musi być to coś... - można było przeczytać w mediach społecznościowych.