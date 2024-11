Wymowny gest Agnieszki po finale "Ślubu od pierwszego wejrzenia". "Nic dodać, nic ująć"

Agnieszka i Damian byli jedyną parą, która w dniu decyzji postanowiła dać sobie szanse i pozostać w małżeństwie. Bohaterowie "Ślubu od pierwszego wejrzenia" po wyjeździe kamer zdecydowali się nawet zamieszkać razem we Wrocławiu. Podobno już wtedy pojawiły się w ich związku poważne problemy. Para nie potrafiła się dogadać w kwestii umowy wynajmu.

Oglądaliśmy parę mieszkań, bodajże dwa. Jedno nam bardzo przypadło do gustu. Agnieszka chciała je wziąć na wynajem, ale chciała je wliczyć w koszta prowadzenia swojej działalności. Ja na to się nie chciałem zgodzić, bo wiedziałem, że dzisiaj jest dobrze, ale jutro może być źle. Jutro ona może mi powiedzieć, że "sorry, idź sobie". Więc też chciałem być na tej umowie. Tutaj się nie dogadaliśmy po prostu - tłumaczył Damian w rozmowie z TVN.

Małżeństwo ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zostało więc w wynajmowanym mieszkaniu Damiana. Niedługo później ich związek się zakończył.

Przeczytaj także: Niespodziewany finał "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Jedna z par do końca trzymała widzów w niepewności, a jedna z żon ukryła ważną informację

Tuż po emisji finałowego odcinka, Agnieszka ogłosiła na Instagramie swoje rozstanie. Na opublikowanym nagraniu symbolicznie zdejmuje obrączkę i demonstracyjnie ją rzuca.

Choć upadek złotej obrączki wywołuje sporo hałasu, kobieta wydaje się być tym niewzruszona. Filmik opatrzyła podpisem:

Internauci byli zaskoczeni rozwojem spraw, ale jednocześnie bardzo wspierali kobietę.

- pisali Internauci.

Agnieszka Kempista szykuje się do rozwodu z Damianem Włodarczykiem. W rozmowie z TVN opowiedziała, jak wyglądało ich rozstanie.

Zostawiłam mu list, klucze zostawiłam u jego przyjaciela, dlatego że po tym, co usłyszałam, nie chcę mieć z nim nic zupełnie do czynienia, po prostu.

Czy Damian próbował nawiązać kontakt z żoną po jej wyprowadzce? Jak się okazało, mężczyzna podjął pewne działania, które bardzo zdenerwowały Agnieszkę.

Nie, z jego strony nie było próby kontaktu, ale ja zrobiłam jedną próbę kontaktu, dlatego że wstawił nasze wspólne zdjęcie. Dodał taki opis, że to jest kosmos, bo to było zdjęcie mojego autorstwa, które wstawił na Instagramie: "dzwonię do ciebie, żeby powiedzieć ci, że cię kocham". Napisałam do niego bardzo grzecznie, że nie życzę sobie udostępniania po pierwsze moich zdjęć, a po drugie zdjęć, na których jest mój pełen wizerunek