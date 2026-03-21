Fani w żałobie! Gwiazda "Buffy: Postrach wampirów" zmarła w wieku 54 lat

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-03-21 7:29

Świat fanów kultowego serialu "Buffy: Postrach wampirów" pogrążył się w żałobie. Nie żyje Nicholas Brendon, który zdobył ogromną popularność dzięki roli Xandera Harrisa. Aktor miał 54 lata. Smutną informację przekazali jego bliscy, podkreślając, że odszedł spokojnie podczas snu.

Fani w żałobie! Gwiazda Buffy: Postrach wampirów zmarła w wieku 54 lat

Autor: Nicholas Brendon/ Instagram

Nicholas Brendon był wielkim gwiazdorem w latach 90.

Nicholas Brendon był jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy serialu "Buffy: Postrach wampirów", który w latach 90. i na początku XXI wieku zdobył ogromną popularność na całym świecie. W produkcji wcielał się w postać Xandera Harrisa - przyjaciela głównej bohaterki, który mimo braku nadprzyrodzonych mocy zawsze stał po stronie dobra. Rola ta przyniosła mu międzynarodową rozpoznawalność i sprawiła, że na stałe zapisał się w pamięci fanów serialu. Przez siedem sezonów produkcji był jednym z jej kluczowych bohaterów, a jego postać cieszyła się ogromną sympatią widzów.

Zobacz też: Nie żyje znana influencerka. Odeszła wskutek komplikacji porodowych

Nie żyje gwiazda serialu "Buffy: Postrach wampirów". Nicholas Brendon miał tylo 54 lata

Informację o śmierci aktora przekazali członkowie jego rodziny w mediach społecznościowych. W oświadczeniu podkreślili, że odejście Brendona było spokojne i nastąpiło podczas snu. Bliscy aktora zwrócili również uwagę na jego wrażliwość i artystyczną naturę, która towarzyszyła mu przez całe życie.

Choć dla wielu osób pozostanie przede wszystkim aktorem znanym z telewizji, w ostatnich latach coraz więcej czasu poświęcał sztuce. Odkrył w sobie pasję do malarstwa i chętnie dzielił się swoimi pracami z fanami. Tworzenie było dla niego sposobem wyrażania emocji i kontaktu z ludźmi, którzy od lat śledzili jego karierę.

Smutne życie prywatne Nicholasa Brendona

Życie prywatne aktora nie zawsze było jednak łatwe. Nicholas Brendon wielokrotnie otwarcie mówił o problemach, z którymi musiał się zmierzyć - w tym o uzależnieniu od alkoholu i innych substancji. Zdarzało się także, że jego nazwisko pojawiało się w mediach w związku z konfliktami z prawem.

Mimo tych trudnych momentów wielu fanów wciąż liczyło, że aktor jeszcze pojawi się na ekranie. W ostatnich latach pojawiały się bowiem spekulacje o możliwym powrocie serialu "Buffy: Postrach wampirów" w nowej odsłonie. Dla wielbicieli produkcji byłaby to okazja, by ponownie zobaczyć na ekranie znane postacie.

Zobacz też: Nie żyje znana influencerka. Została znaleziona martwa w samochodzie

Zobacz naszą galerię: Groby znanych Polaków na cmentarzu ewangelickim w Warszawie. Niezapomniani, maj 2023

Groby znanych Polaków na cmentarzu ewangelickim w Warszawie. Niezapomniani, maj 2023
Galeria zdjęć 34
Stanisława Ryster, Zofia Kucówna i Andrzej Kopiczyński. Burzliwe życie gwiazd TVP. Niezapomniani
NIE ŻYJE
ŚMIERĆ