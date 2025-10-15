Fani zamartwiają się o zdrowie Anny Markowskiej. Jej przemiana szokuje!

Anna Markowska, finalistka show "Top Model" z 2018 r. i była partnerka Kuby Wojewódzkiego, ostatnio zszokowała swoich instagramowych wielbicieli. Na swoim profilu opublikowała nagranie, do którego pozowała ubrana w powycinany strój kąpielowy, który odsłaniał jej bardzo szczupłe ciało. Tak bardzo, że posypały się komentarze pełne zaniepokojenia.

Anna Markowska w kostiumie kąpielowym. Mocno schudła

"To nie jest dobry przykład dla młodych dziewczyn. Bardzo Cię lubię Aniu ale zadbaj o swoje zdrowie", "Ania! Pamiętam Cię z czasów liceum. Miałaś piękną figurę i urodę, której zazdrościła Ci każda z nas. Jesteś piękna i mądra. Proszę, zadbaj, o siebie i swoje zdrowie. Zawsze ciepło Cię wspominam i wiem, że teraz też dasz radę przezwyciężyć te demony!", "Jesteś piękną i wspaniałą dziewczyną. Zadbaj o swoje zdrowie", "Zawsze Cię miałam za piękną modelkę, taką zapamiętałam z 'Top Model'. Dziś weszłam przypadkiem i musiałam się przyjrzeć czy to naprawdę Ty. Szkoda bardzo" - komentowali internauci, którzy ledwo poznali Markowską na nowym nagraniu.

Gwiazda faktycznie wygląda na nim wyjątkowo szczupło, ale trzeba wziąć pod uwagę fakt, że Anna prężnie działa jako modelka, a ten zawód jest okrutny - odrzuca tych, którzy nie spełniają wyśrubowanych wymagań i wizji projektantów czy fotografów. Choć coraz więcej mówi się o akceptacji i pięknie każdego rozmiaru, w modelingu wciąż liczą się wysoki wzrost i niska waga.

Nagranie Markowskiej narobiło zamieszania, więc modelka postanowiła się wytłumaczyć.

Anna Markowska się tłumaczy

Markowska ostatnio pojawiła się w programie "Mówię Wam" Mateusza Hładkiego. Dziennikarz nie mógł nie podjąć gorącego tematu, jakim stała się figura modelki.

Nie będę komentował, nie będę oceniał, ale zastanawiam się, jak ty reagujesz na zarzuty, że to po prostu anoreksja - rzucił.

Anna była przygotowana i odpowiedziała:

Ludzie mówią przede wszystkim to, co widzą, nie to, co wiedzą. Nie możemy ludzi oceniać poprzez pryzmat wagi, która jest zmienna, prywatna i związana z emocjami. Może zeszczuplałam za dużo, nie ukrywam, że może tak być.

Markowska dodała, że na swoje ciało wpływa "nie katorżniczą dietą, a właśnie balansem i zdrowym podejściem". Podkreśliła, że jedzenie jest jej częścią i ma jej dawać siłę do odbywania treningów. Anna głośno powiedziała o tym, o czym inni myśleli - o głodzeniu się.

Nie ma sytuacji takich, że się głodzę i absolutnie nigdy w życiu nie będę namawiała nikogo do żadnych diet ani do wyglądu takiego, jak mam ja. Presja jest wszędzie - tylko że ta moja dotyczy wyglądu. Ale uspokajam: z moim zdrowiem jest wszystko okej. Mam zegarek, który mierzy wszystkie parametry, więc naprawdę - jest dobrze - przekonywała Markowska.

