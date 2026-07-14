Fanki Bad Bunny'ego oszalały! Nie do wiary co przyniosły na koncert

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2026-07-14 21:22

Fanki Bad Bunny'go genialnie przyszykowały się na jego koncert 14 lipca 2026 r. na Stadionie Narodowym w Warszawie. Stylizacja sukienek, amerykańska flaga z gołą klatą Bada i wiele innych szalonych pomysłów prezentowały dumnie jeszcze przed występem idola. Kolorowy, roześmiany tłum, oczekujący na koncert to marzenie każdej gwiazdy. Zobaczcie, jak TO wyglądało w naszej galerii zdjęć.

Od wczesnych godzin porannych tysiące fanów portorykańskiego gwiazdora zbierali się pod PGE Narodowym w Warszawie. Miłośnicy Bad Bunny'ego uformowali gigantyczne kolejki i do tego, jak było kolorowo!

Miłość do Bad Bunny'ego aż kapała

Fani, a szczególnie fanki, portorykańskiego rapera oblegali błonia PGE Narodowego. Mamy zdjęcia z tego tłumu. Naprawdę, było kolorowo i bardzo radośnie. Południowe stylizacje, kuse sukienki, wachlarze i ogromne kapelusze - tak wyglądał tłum czekający na koncert gwiazdy. Miłość aż "kapała" z każdego plakatu, transparentu, czy szczegółu stroju.

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Fani Bad Bunny'ego przyszykowali na jego występ specjalne prace plastyczne. Niezwykłe kolorowe plakaty to komunikat, jaki jego wielbiciele mają do przekazania. Można by z tego ułożyć niezłym film rysunkowy - zobacz TO szaleństwo w naszej galerii zdjęć!

Mieszany tłum fanów czekał na koncert Bada Bunny'ego

Fani artysty od wielu tygodni odliczali dni do jego warszawskiego koncertu. Co ciekawe, w tłumie, który czekał na polski koncert Bad Bunny'ego, który artysta zagrał w ramach trasy "DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour", publiczność była bardzo zróżnicowana. Wśród osób oczekujących na występ rapera można było usłyszeć wiele języków i poznać osobiście turystów z Hiszpanii, Portoryko czy Argentyny. Wśród publiczności widzieliśmy także flagi krajów, których reprezentanci zawitali do Warszawy na koncert Bunny'ego. Aż nie możemy się napatrzeć na zdjęcia w naszej galerii!

Wokół Stadionu Narodowego ograniczono ruch uliczny. To zwykłe, kiedy w tym miejscu występuje wielka gwiazda. Kiedy w czerwcu 2026 r. wystąpił tam Dawid Podsiadło było bardzo podobnie. Między godziną 17:00 a 20:00 wprowadzono ścisłe restrykcje wjazdowe na obszarze Saskiej Kępy. Dostęp tutaj mieli wyłącznie posiadacze specjalnych przepustek dla mieszkańców, motocykliści, taksówki i autobusy.

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Grupa fanów z flagą Bada Bunny'ego. Na miniaturze kobieta w słomkowym kapeluszu. O koncercie przeczytasz na SE.
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