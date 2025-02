"Farma 4". Co się dzieje z Żanetą? Widzowie w szoku. Nie wytrzymali, musieli to z siebie wyrzucić

Za nami już ponad 30 odcinków "Farmy 4", a to oznacza, że uczestnicy, którym udało się przetrwać w wiejskich warunkach i którzy nie zostali wyeliminowani, działają w gospodarstwie już od kilku tygodni. Nauczyli się wielu prac, z którymi wcześniej nigdy się nie zetknęli, musieli porozumieć się z pozostałymi bohaterami show, budowali sojusze i je zrywali, a wszystko w oczekiwaniu na wielki finał.

24 lutego widzowie zaczną śledzenie ostatnich odcinków, czyli finałowego tygodnia. Kto wygra "Farmę"? Tego nie wiadomo, ale wydaje się, że niemal na samym finiszu widzowie zmienili swoje typy!

Telewizyjna farma budzi mnóstwo emocji wśród widzów, którzy od początku stycznia dzień po dniu oglądają zachowania jej mieszkańców. Teraz, gdy uczestników jest niewielu, wyraźnie widać, kto pod kim dołki kopie, kto usiłuje przetrwać, pokazując fałszywą sympatię, a kto jest do bólu szczery.

W ostatnich odcinkach wiele się zmieniło - i wśród farmerów, i w opiniach widzów. Nagle ogromny poklask zyskała Danuta, która wcześniej była mocno krytykowana. Choć bohaterowie show wciąż mówią o jej nieszczerości, internauci oceniają ją jako "silną babkę", która dąży do celu i wygrywa.

Ale to nie jest jedyna zmiana w nastawieniu widzów! Niespodziewanie internauci zaczęli bowiem odwracać się od lubianej wcześniej Żanety. Komentarze po ostatnim odcinku nie pozostawiają złudzeń.

O co poszło? O lojalność. Niżej znajdziecie nagranie z ostatniego odcinka, pod którym posypały się komentarze.

"Żaneta jak Cię lubiłam, tak Cię znielubiłam", "Ma pretensje, że Bandi wszystko wie, ale to prawda, gdyby nie Bandi zawsze wylądowaliby z ręką w nocniku. Żaneta teraz się miota, niech przechodzi do drugiego sojuszu, wtedy zobaczy co to lojalność", "Myślę, że zbliża się koniec 'Farmy', każdy będzie grał na swój sposób, Żaneta robi się teraz dwulicowa", "Pokazała wczoraj prawdziwą twarz", "Żaneta to chorągiewka na wietrze", "Też byłam za nią, ale po wczorajszym odcinku już nie" - komentują wierni fani programu.