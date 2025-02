"Farma 4": Danusia znowu namieszała. Widzowie nie mają litości!

Gdy początkiem stycznia czwarty sezon "Farmy" trafił na antenę Polsatu, chyba mało kto przypuszczał, że wywoła on aż takie emocje. We wcześniejszych edycjach również ich nie brakowały, ale teraz aż od nich buzuje. Zarówno w programie, jak i w sieci. Widzowie aktywnie komentują każdą decyzję farmerów.

Chociaż nowa seria przyciąga przed ekrany średnio 1,1 mln widzów, to nie wszystko im się podoba. W poprzednich edycjach emocje rodziły się ze względu na zadania - trudne, związane z prawdziwych życiem na farmie. Obecnie część fanów zarzuca programowi, że odszedł od formuły pierwszego sezonu i poważnych, ciężkich zadań jest za mało, za to knowań oraz konfliktów za dużo.

Nie można zaprzeczyć, że czwarty sezon "Farny" zdecydowanie dominują kłótnie, plotki i inne nieciekawe zachowania uczestników. Farmerki i farmerzy zawierając sojusze próbują utrzymać się w grze. Ich decyzje często zaskakują fanów show. Jednak ostatecznie widzowie też kochają dramaty i sensacje, a tych na telewizyjnej "Farmie" nie brakuje.

Zobacz również: Danusia z "Farmy" wzbudza skrajne emocje. Widzowie twierdzą, że została... podstawiona!

Knowań nie zabrakło i w najnowszym 32. odcinku "Farmy". Wszystko za sprawą zaskakującej decyzji Danuty. Farmerka miała wskazać osobę, z którą w następnym odcinku spotka się w pojedynku. Część farmerów, m.in. Łukasz, Michał czy Wiola, byli przekonani, że jej wybór padnie na Kaję. Twierdziła tak też sama młoda uczestniczka, która z Danutą była w konflikcie.

Niespodziewanie, gdy prowadzące poprosiły Danusię o "werdykt", ta wskazała... Łukasza! Zaskoczenia nie krył sam "Ananas", ale też inni uczestnicy programu. Kontrowersyjna uczestniczka stwierdziła, że chociaż jest mała, to waleczna niczym lwica. Przy okazji uderzyła w Michała.

Wywołani do tablicy panowie nie kryli zaskoczenia. Decyzja Danuty zdenerwowała Michała, Łukasza i Wiolę. Farmerom wymsknęło się kilka niecenzuralnych słów, a "Ananas" stwierdził, że Danusia "dla niego nie istnieje".

W dalszej części odcinka okazało się, że Danka i Kaja zawarły sojusz, a ich kłótnia była wymyśloną przez nią strategią. Ich zagranie wzbudziło podziw wśród widzów. Na oficjalnych social mediach "Farmy" aż roi się od komentarzy. Fani doceniają plan pań i nie szczędzą gorzkich słów pod adresem panów.

Ananas strach w oczach i łzy. Danka w moich oczach zyskała za tą nominację, a Michał tylko się pogrążył;

Jestem Dumny z podejścia Danki! A chłopaki?? Frajerzy!;

Danka to co zrobiła to mistrzostwo... Michał Ananas, co ciągle ją i Kaję wystawiali na pożarcie od samego początku;

Jak nie lubię Danusi to za ta akcje dałbym jej Nobla. Zdenerwowany i rozegrany Michał. Piękna sprawa, za dużo kombinował. Za bardzo mu zależy, żeby wygrać. Został pięknie ograny;

Cały czas Wiola,Ananas i Michał knuli przeciwko Danusi, naśmiewali się z niej, a teraz pretensje. Genialnie reszta ich rozgrywa, mistrzostwo świata;

Nie jestem za Danką, ale pierwszy raz mam nadzieję że jutro to ona wygra pojedynek. Ananasowi się to należy!;

Nie myślałam, że kiedyś to napiszę, ale Danuśka wow! Pokazałaś tej dwójce gdzie ich miejsce! - można przeczytać w komentarzach.