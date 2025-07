Monika Olejnik i jej "Kropka nad i" od ponad 20 lat są jednym najbardziej popularnych programów TVN24. Show, w którym dziennikarka przepytuje polityków, nadawane jest od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:00. Rozmowy przyciągały przed ekrany setki tysięcy widzów, jednak według najnowszych danych, przytoczonych przez Wirtualne Media, program zaliczył wyraźny spadek popularności. Co dalej z wywiadami Olejnik?

Co się dzieje z programem Olejnik?

Według danych z Wirtualnych Mediów, "Kropka nad i" w sezonie 2024/2025 miała średnią oglądalność 635 tys. widzów. Oznacza to 5,41 proc. udziału w rynku wśród wszystkich widzów. Dla porównania, w poprzednim sezonie (2023/2024) "Kropka nad i" przyciągała średnio 848 tys. widzów, co dawało 6,9 proc. udziału w rynku. Oznacza to spadek o ponad 200 tys. odbiorców rok do roku.

Największą popularnością cieszył się odcinek z 16 września 2024 r., w którym gościem Moniki Olejnik był wicepremier Włodzimierz Kosiniak-Kamysz - wywiad obejrzało 1,07 mln osób.

Co dalej z "Kropką nad i"?

Program powinien wrócić na antenę TVN24 po wakacyjnej przerwie. "Kropka nad i" regularnie jest emitowana w tej stacji od 2006 roku, a wcześniej była emitowana w latach 1997-2003, z czego przez pierwsze 5 lat w TVN. Czy Olejnik znajdzie sposób na przyciągnięcie widzów?

Monika Olejnik o pracy w TVN

Monika Olejnik w rozmowie z Plejadą opowiedziała o swoich pierwszych dniach pracy w TVN. Wspomnienia z października 1997 roku, kiedy staja ruszyła, ma fantastyczne.

To moje największe zawodowe wyzwanie! Ambitną, ciężką i odpowiedzialną pracą realizowaliśmy marzenia. Wierzyliśmy, że możemy zdobywać świat, wierzyliśmy, że możemy wygrać z silniejszymi wówczas telewizjami. Kiedy widzę emocje, wyniki oglądalności i nasze sukcesy wiem, że za liczbami i sukcesami stoją ludzie. Telewizja to ludzie, ich wrażliwość, pasja, talent, ambitna i odpowiedzialna praca.

