Wojciech Mann schudł aż 30 kg, fani byli przerażeni! Zdradził, co zrobił, aby zrzucić wagę. Tak teraz wygląda

Wojciech Mann już od dawna nie pojawia się na czerwonym dywanie, ale to wcale nie oznacza, że zniknął z show-biznesu. Dziennikarz ma 77 lat i mógłby odpoczywać na emeryturze, ale to nie dla niego. Głos Manna nadal można usłyszeć w radiu, a niedawno emeryt pojawił się nawet w reklamie, która wywołała spore kontrowersje.

77-latek ma się dobrze, choć jakiś czas temu korzystał z pomocy balkonika, na którym podpierał się podczas chodzenia. Mann robi wszystko, aby wrócić do formy i do zdrowia. Schudł ponad 30 kg!

Wojciech Mann przez dekady robił karierę w radiu i w telewizji. Jego sylwetki i sporej postury nie dało się pomylić z żadną inną. W końcu jednak dziennikarz zdecydował, że trzeba zmienić to i owo. Nagle zaczął chudnąć na potęgę. Gdy zgubił sporo kilogramów i pokazał się publicznie, fani byli zaniepokojeni. Tym bardziej że ich idol chodził, opierając się o balkonik.

Marcin Mann, syn Wojciecha, wyjaśnił wtedy "Super Expressowi":

Wkrótce Mann sam zdecydował się opowiedzieć o tym, jak się czuje:

Ostatnio dość często spotykam się z pytaniami, czy żyję. Być może spowodowane one są faktem, że widziano mnie chodzącego z podpórką. Rzeczywiście, uszkodziłem sobie jakieś potrzebne do chodzenia kawałki nogi. Wydaje mi się jednak, że od takiej kontuzji do zgonu jest jeszcze pewien dystans. Niemniej uprzedzam wszystkie chcące ze mną zadzierzgnąć rozrywkowe stosunki osoby, że obecnie przeze mnie wykonywane mambo, to już nie to, co niegdyś.