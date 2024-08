Fatalne wieści u Dawida Kwiatkowskiego. Jest winien ludziom ogromną sumę pieniędzy?

Dawid Kwiatkowski ofiarą oszustwa

Dawid Kwiatkowski to młody wokalista, którego popularność z dnia na dzień rośnie. Polacy znają jego przeboje, piosenkarz pojawia się też na wszystkich ważnych festiwalach w Polsce. Niestety, teraz Kwiatkowski poznał mroczną stronę sławy.

Fani Kwiatkowskiego zapłacili oszustom

Gwiazdy, które są mocno rozpoznawalne, często padają, niestety ofiarą internetowych oszustów, a co gorsze w poważne kłopoty pakują się ich fani! Na samym Instagramie obserwuje go ponad 1,3 mln fanów, więc dla wyładzaczy pieniędzy to skarbnica "naiwnych". Tak właśnie było w przypadku Dawida Kwiatkowskiego i ludzi, którzy zaufali "jego" marce osobistej. Co się stało?

- W zeszłym tygodniu mój menadżer otrzymał telefon od zmartwionego członka pewnej rodziny, która jest przekonana, że koresponduje ze mną w social mediach, przelała "mi" na konto już 25 tysięcy złotych i umówiła notariusza, aby przepisać na "mnie" mieszkanie - zaczął wyjaśnienia Kwiatkowski na swoim Instastory. - Like... what? Tę sprawę udało się "załatwić", choć nie wiem czy rodzina odzyska przelane pieniądze. Pod moimi postami na FB roi się od Dawidów Kwiatkowskich, blokujemy codziennie po kilka kont, ale ewidentnie to musi działać, skoro cały czas powstają nowe, a ja sam widzę, jak naiwni ludzie korespondują w komentarzach z tymi oszustami – tak Kwiatkowski opisał horror z oszustami na swoim profilu na Instagramie. Wokalista upublicznił ostatnie zdarzenie, aby uczulić swoich fanów, aby nie rozmawiali z nieznajomymi.

Kwiatkowski przypomniał wszystkim, że "jego jedynymi oficjalnymi kontami w sieci są te, które mają oficjalny znaczek weryfikacji." - Jeśli już komuś odpiszę, to na pewno nie proszę o żadną pomoc - dodał wzburzony gwiazdor. - Ciężko mi uwierzyć, że ktoś się na to nabiera... a jednak.