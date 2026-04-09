Fausti podbija polski internet. Co wiemy o twórczyni hitu "Nie Pytaj Mnie"?

Kim jest Faustyna Fugińska? Kariera Fausti po programie Friza

Faustyna Fugińska, działająca pod pseudonimem Fausti, to znana polska twórczyni internetowa, youtuberka oraz wokalistka. Szerszej publiczności dała się poznać po triumfie w internetowym talent show „Twoje 5 Minut”, za którym stał Karol „Friz” Wiśniewski. Zwycięstwo w tym formacie otworzyło jej drogę do dołączenia do niezwykle popularnego kolektywu Genzie.

Ile lat ma Fausti? Data urodzin i wiek influencerki

Zastanawiasz się, w jakim wieku jest idolka młodzieży? Twórczyni internetowa przyszła na świat 13 maja 2000 roku, co oznacza, że aktualnie ma 25 lat. Zbliżają się jednak jej kolejne urodziny, po których skończy 26 lat.

Wzrost Fausti. Co wiadomo o jej sylwetce?

Fani często poszukują informacji o warunkach fizycznych gwiazdy sieci. Szacuje się, że youtuberka mierzy około 165 centymetrów wzrostu. Należy jednak pamiętać, że są to jedynie nieoficjalne doniesienia, które nigdy nie zostały wprost potwierdzone przez samą zainteresowaną.

Działalność Fausti w Genzie. Kluczowa rola i odejście w 2026 roku

W strukturach Genzie internetowa gwiazda pełniła funkcję jednej z czołowych postaci całego przedsięwzięcia. Aktywnie uczestniczyła w codziennych vlogach, wyzwaniach i różnorodnych nagraniach zamieszczanych na platformie YouTube. To właśnie zaangażowanie w ten projekt przyniosło jej potężną popularność wśród młodszych internautów, jednak w 2026 roku ostatecznie zakończyła współpracę z grupą.

Piosenki Fausti. Kariera muzyczna i najpopularniejsze utwory

Działalność w sieci to nie wszystko, ponieważ Fausti prężnie rozwija również swoją ścieżkę muzyczną. Tworzy własne kompozycje i klipy wideo, kierując swój popowy repertuar głównie do odbiorców internetowych. Jej twórczość wokalna trafia w gusta przede wszystkim najmłodszego pokolenia słuchaczy. Wśród jej wydanych dotychczas singli znajdują się następujące utwory:

- „FriendSHIP”

- „Nie Pytaj Mnie”

- „Chce się tylko bawić”

- „Walk”

- „Papa”

- „Sticky rice”

- „Na party”

Fausti na TikToku. Milionowe zasięgi influencerki

Aplikacja TikTok stanowi jedną z najważniejszych przestrzeni dla działalności internetowej gwiazdy. Udostępnia tam materiały lifestylowe, zabawne wideo, wpisuje się w najnowsze trendy oraz pokazuje kulisy pracy twórcy internetowego. Jej profil w tej aplikacji cieszy się olbrzymim zainteresowaniem, gromadząc ponad 1,5 miliona stałych widzów.

Fausti i Bagi. Co łączyło ją z Mikołajem Bagińskim?

Odbiorcy wielokrotnie doszukiwali się głębszej relacji między piosenkarką a Mikołajem „Bagim” Bagińskim ze względu na ich liczne wspólne występy w materiałach wideo. Mimo wielu domysłów, para nigdy oficjalnie nie ogłosiła, że tworzy stały związek. Choć sieć huczała od plotek, obecnie przeważają opinie, że Bagi związał się z tancerką Magdaleną Tarnowską.

Z kim jest Fausti? Chłopak i życie uczuciowe gwiazdy

Opierając się na ogólnodostępnych doniesieniach, w przeszłości serce influencerki należało do Kuby Brzezińskiego. Obecnie jednak gwiazda niezwykle rygorystycznie strzeże swojej sfery prywatnej i unika wypowiedzi na temat ewentualnych partnerów.

Profil Fausti na Instagramie. Gdzie ją obserwować?

Działalność artystki można na bieżąco śledzić również na platformie Instagram, gdzie figuruje pod nazwą @faustynaf. Jej internetową galerię zdjęć i relacji subskrybuje w tym serwisie ponad 750 tysięcy zaangażowanych użytkowników.

