Fausti ujawnia kulisy rozmów z Polsatem. Wiemy, dlaczego nie zatańczy w telewizji

Influencerzy w "Tańcu z gwiazdami"

Włodarze stacji telewizyjnych dostrzegają transformację rynku medialnego i coraz chętniej angażują gwiazdy internetu. Doskonałym przykładem jest program „Taniec z gwiazdami”, który wrócił na ekrany w 2024 roku po kilku latach przerwy. W zeszłych sezonach o Kryształową Kulę walczyli znani twórcy cyfrowi, w tym popularna blogerka Maffashion. Znakomite występy zanotowali również Mikołaj Bagiński z grupy Dresscode, Marysia Jeleniewska oraz Julia Żugaj. Przedstawiciele świata mediów społecznościowych udowodnili swoją siłę, a najpopularniejsza polska tiktokerka oraz członek kolektywu Dresscode triumfowali w finale, pokazując, że internet płynnie przenika się z tradycyjną telewizją.

„Ja w ogóle nie mam nic do influencerów. Szczerze ich podziwiam, to są takie miliony. Nie wiem, ile mam u siebie, bo o to nie dbam, ale jak sobie pomyślę, wiesz, jakieś 3 miliony ludzi i jak sobie myślę, co ja musiałabym zrobić, żeby mieć 3 miliony... No nie wierzę. Mają u mnie wielki podziw - mówiła w rozmowie z Eską Iwona Pavlović.”

Przez pewien czas w kuluarach spekulowano, że kolejną faworytką do udziału w tanecznym formacie jest Fausti, należąca wówczas do projektu Genzie. Internetowa twórczyni wsparła na parkiecie Julię Żugaj, a Rafał Maserak otwarcie zaprosił ją do programu. Fani nie doczekali się jednak jej nazwiska na liście uczestników następnych sezonów, a sama zainteresowana wyjaśniła na łamach Eski powody tej sytuacji.

Fausti o negocjacjach z produkcją „Tańca z gwiazdami”

W wywiadzie udzielonym reporterowi Radia Eska influencerka odniosła się do plotek o swoim dołączeniu do obsady popularnego show. Fausti potwierdziła, że prowadziła dialog z twórcami formatu, ale dyskusje nie przyniosły żadnego rezultatu. Dzisiaj celebrytka nie jest już wcale pewna, czy przyjęłaby ewentualną propozycję ze względu na swoje aktualne plany życiowe.

„To pytanie do produkcji. Dostałam [zaproszenie], ale gdzieś te rozmowy się ucinały po prostu. Myślę, że wzięłabym udział w tym show, ale teraz mam tak, że to zależy od wielu czynników, od tego, że zaplanowałam sobie, co chcę w życiu zrobić. O ile to by się składało z moimi planami, to tak, ale raczej w obecnym momencie - nie wiem.”

Z podobnymi przeszkodami w przeszłości mierzyła się sama Julia Żugaj. Wiosną 2024 roku produkcja uznała, że idolka nastolatek nie dysponuje jeszcze wystarczającą rozpoznawalnością, aby wystąpić na głównym parkiecie. Upragniony angaż otrzymała dopiero kilka miesięcy później, dołączając do jesiennej ramówki programu.

„Rozmawialiśmy z produkcją »Tańca z gwiazdami«, jednak końcowo produkcja stwierdziła, że chce, by ta edycja była typowo gwiazdorska, żeby największe [gwiazdy wzięły w niej udział]. (...) Niestety nie udało się, ja byłam bardzo chętna. Mam nadzieję, że przyszła edycja będzie już moja - mówiła w lutym 2024 roku.”

