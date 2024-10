One Direction to boysband, który powstał w 2010 roku w ramach brytyjskiej edycji programu talentów "The X Factor". Zespół zdobył ogromną popularność na całym świecie, stając się jednym z najbardziej wpływowych i komercyjnie udanych zespołów swojego pokolenia.

Członkowie One Direction

One Direction został utworzony podczas siódmej edycji programu "The X Factor" w Wielkiej Brytanii w 2010 roku. Jego członkowie: Harry Styles, Liam Payne, Louis Tomlinson, Niall Horan i Zayn Malik, szybko zyskali status międzynarodowych gwiazd, sprzedając miliony albumów i podbijając listy przebojów. Początkowo każdy z członków zgłosił się do programu indywidualnie, ale juror Simon Cowell zasugerował, aby utworzyli grupę, co okazało się strzałem w dziesiątkę. Choć zespół zajął trzecie miejsce w konkursie, to nie przeszkodziło im to w osiągnięciu światowej sławy. Już wkrótce po zakończeniu programu podpisali kontrakt z wytwórnią Simona Cowella, Syco Music.

Debiut i pierwsze sukcesy One Direction

Pierwszy singiel zespołu, "What Makes You Beautiful", wydany w 2011 roku, stał się natychmiastowym hitem, podbijając listy przebojów w Wielkiej Brytanii i na całym świecie. Sukces tego utworu otworzył drogę do wydania debiutanckiego albumu "Up All Night" (2011), który odniósł ogromny sukces komercyjny, debiutując na szczycie list sprzedaży w wielu krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych.

Kolejne albumy, takie jak "Take Me Home", "Midnight Memories", "Four", kontynuowały pasmo sukcesów. One Direction zasłynęli nie tylko dzięki chwytliwym popowym melodiom, ale także dynamicznym trasom koncertowym i oddanej bazie fanów, znanej jako "Directioners".

Odejście Zayna Malika i rozwój solowych projektów członków One Direction

W marcu 2015 roku Zayn Malik ogłosił, że opuszcza zespół, co było szokiem dla wielu fanów. Reszta zespołu kontynuowała działalność jako kwartet i wydała swój piąty album "Made in the A.M.", który również odniósł sukces komercyjny. Jednak w sierpniu 2015 roku członkowie One Direction ogłosili, że po zakończeniu trasy koncertowej i promocji albumu zrobią sobie przerwę. Od tego czasu każdy z członków zespołu skupił się na solowych projektach. Harry Styles odniósł ogromny sukces jako solista, aktor i ikona mody, Niall Horan skupił się na folkowo-popowych brzmieniach, Liam Payne eksperymentował z muzyką taneczną, a Louis Tomlinson wydał swój debiutancki album w 2020 roku.

Śmierć Liama Payne'a

Mimo że One Direction formalnie nigdy nie ogłosili rozwiązania zespołu, a ich przerwa trwa od 2016 roku, fani z niecierpliwością czekali na powrót ulubieńców. Niestety w oryginalnym, pełnym składzie One Direction już nie zagrają. 17 października 2024 roku media obiegła informacja o tragicznej śmierci Liama Payne'a. Muzyk zmarł w wyniku urazów powstałych po tym, jak wypadł z balkonu jednego z hoteli w Buenos Aires.

To działo się chwilę przed śmiercią Liama Payne'a. Wyciekła rozmowa telefoniczna z policją