Decydujące starcie podczas tegorocznych mistrzostw globu wymagało dogrywki, aby wyłonić ostatecznego zwycięzcę. Jedyne trafienie tego historycznego wieczoru zanotował hiszpański napastnik Ferran Torres, co z miejsca zapewniło mu status absolutnego bohatera wygranej ekipy. Fani futbolu ze wszystkich zakątków planety momentalnie rozpoczęli gorączkowe poszukiwania szczegółowych informacji o utalentowanym zawodniku, zwłaszcza zwracając uwagę na detale dotyczące jego sfery prywatnej.

Mistrzostwa Świata 2026: Hiszpania zdobyła złoto

Historyczne uderzenie, które było przypieczętowaniem wielkiego triumfu hiszpańskiej drużyny, miało miejsce dopiero w 106. minucie finałowego pojedynku, rozgrywanego na MetLife Stadium w amerykańskim New Jersey. Reprezentacja Hiszpanii sięgnęła po najwyższe trofeum światowego czempionatu dopiero drugi raz, powtarzając sukces z roku 2010. Ostatnia faza tegorocznego turnieju obfitowała w liczne spory. W trakcie meczu o złoto szeroko komentowano dyskusyjny poziom sędziowania, pomeczową postawę argentyńskich zawodników oraz pojawienie się na murawie prezydenta USA, Donalda Trumpa. Niezaprzeczalnym faktem pozostaje jednak to, że począwszy od 19 lipca to właśnie Ferran Torres znajduje się na ustach całego świata.

Ferran Torres i jego wiara. Piłkarz spod Walencji nie ukrywa przywiązania do religii

Sportowiec, którego bramka dała Hiszpanom mistrzowski tytuł, przyszedł na świat w lutym 2000 roku. Jego rodzime Foyos, położone nieopodal Walencji, postanowiło docenić wyjątkowe dokonania swojego znakomitego wychowanka i oficjalnie nadało miejscowemu boisku jego imię.

Swoją przygodę z piłką nożną Ferran Torres zapoczątkował jako sześciolatek, natomiast do seniorskich rozgrywek wkroczył dekadę później. W trakcie sportowej drogi reprezentował barwy między innymi angielskiego Manchesteru City, aby finalnie zasilić szeregi katalońskiej FC Barcelony. Częścią hiszpańskiej drużyny narodowej pozostaje nieprzerwanie od września 2020 roku. W materiale wideo opublikowanym niedawno w kanałach kadry wprost wyznał, że potężnym źródłem motywacji jest dla niego wiara katolicka.

"Mam przy sobie krzyż i obrazek Maryi Dziewicy. [...] Myślę, że to coś, co daje mi duże wsparcie. Wzmacnia moją wiarę, a to jest dla mnie bardzo ważne" - powiedział.

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Tajemniczy związek z córką gwiazdora futbolu. Sira Martínez i Ferran Torres milczą o rozstaniu

Oprócz ogólnych, publicznie dostępnych faktów, życie prywatne bohatera mundialu 2026 wciąż skrywa wiele tajemnic. Nie ulega jednak wątpliwości, że Ferran Torres był kiedyś związany z Sirą Martínez, swoją rówieśniczką, która jest córką Luisa Enrique – dawnego reprezentanta kraju, a także znanego szkoleniowca wielu piłkarskich zespołów. Ten uznany specjalista trenuje obecnie francuską ekipę Paris Saint-Germain.

Zgodnie z informacjami przekazywanymi w prasie, trenująca jeździectwo Sira podjęła decyzję o zakończeniu ich trwającej około dwóch lat relacji w 2023 roku. Z internetu szybko zniknęły wszystkie ich wspólne fotografie, a dawni zakochani przestali śledzić swoje profile na platformach społecznościowych. Mimo tego Sira Martínez oraz sam Ferran Torres nigdy oficjalnie nie skomentowali faktu rozpadu związku, unikając także zdradzania jakichkolwiek kulis dawnego uczucia. Z najświeższych doniesień publikowanych na portalach o tematyce sportowej jasno wynika, że zdobywca mistrzowskiej bramki na mundialu pozostaje singlem.

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