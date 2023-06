Festiwal Opole 2023 - Kto i kiedy wystąpi na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu? Pełny program, lista wykonawców

Festiwal Opole 2023. Kto wystąpi? Jakie koncerty zostaną pokazane?

Festiwal Opole 2023 - kto i kiedy wystąpi na scenie? Jakie koncerty zostaną pokazane? Kiedy wystąpią największe gwiazdy? Gdzie można kupić bilety? Na te pytanie fani polskiej muzyki szukają odpowiedzi od dawna. I chociaż trudno w to uwierzyć, 60. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu rusza już 9 czerwca w piątek. Przez kolejne dni widzowie zobaczą koncerty: "Wielka Gala – Od Opola do Opola", "Debiuty", "Premiery", "Czas ołowiu", "Cała sala śpiewa z nami, czyli hity opolskiej publiczności", "Ale To Już Było. Jest. I będzie! 60. KFPP, Opole 2023".

Piątek, 9 czerwca: Wielka Gala – Od Opola do Opola, Debiuty, recital Dody

Gdzie i kiedy oglądać koncert "Wielka Gala - Od Opola do Opola"? TVP 1, 9 czerwca, godz. 20.15

Największe hity minionych lat w koncercie "Wielka Gala - Od Opola do Opola" przypomną nam m.in.: Zakopower, Wanda i Banda, Roxie Węgiel, MaRina oraz Oskar Cyms. Tego samego dnia o godz. 22:20 zobaczymy koncert Debiuty, czyli utrzymane w konwencji talent show występy młodych artystów, którzy powalczą o nagrodę imienia Anny Jantar oraz nagrodę widzów opolskiego festiwalu. W koncercie zaśpiewają: Konrad Baum, Magda Bereda, Ewa Novel, Felivers, Jan Majewski, Ada Szulc, Klaudia Kowalik, Kamil Jachyra, Karolina Fryt oraz Martyna Wójcik, a ich występy urozmaicą znane gwiazdy: Doda, Gromee, Blue Café i Feel.

Sobota, 10 czerwca: Premiery, Czas ołowiu

Gdzie i kiedy oglądać koncerty: "Premiery" oraz "Czas ołowiu"? TVP 1, 10 czerwca, godz. 20.15

W koncercie „Premiery” usłyszymy m.in.: Rafała Brzozowskiego z utworem „W pokoju hotelowym”, Annę Sokołowską z utworem „Jesteś przy mnie” oraz zwycięzcę 13. edycji „The Voice of Poland”, Dominika Dudka z utworem „Idę”. Gościnnie wystąpi również ubiegłoroczna zwyciężczyni „Premier” Karolina Lizer oraz Zakopower.

Pełna lista wykonawców koncerty Premiery

RAFAŁ BRZOZOWSKI – „W pokoju hotelowym” SARA CHMIEL X GROMEE – „Ty i ja” ŁUKASZ DRAPAŁA – „Jeszcze jestem” IWANECZKO – „Miłość” ANASTAZJA MACIĄG – „Moment” MEZO X LIBER – „Jakie masz dziś plany” SEIBERT– „Niby tak, niby nie” ANNA SOKOŁOWSKA – „Jesteś przy mnie” TULIA i HALINA MLYNKOVA – „Przerwany” DOMINIK DUDEK – „Idę”

Drugim sobotnim koncertem będzie „Czas ołowiu”, czyli sentymentalna podróż muzyczna w hołdzie dla uznanych artystów poprzednich edycji opolskiego festiwalu, którzy już odeszli. Czesława Niemena, Zbigniewa Wodeckiego, Annę Jantar, Irenę Jarocką i innych Wielkich wspomną podczas swoich występów współczesne gwiazdy, m.in.: Piotr Kupicha, Justyna Steczkowska, Krystian Ochman i Ania Rusowicz.

Niedziela, 11 czerwca: Cała sala śpiewa z nami, czyli hity opolskiej publiczności, Ale To Już Było. Jest. I będzie! 60. KFPP, Opole 2023

Gdzie i kiedy oglądać koncerty: Cała sala śpiewa z nami, czyli hity opolskiej publiczności, Ale To Już Było. Jest. I będzie! 60. KFPP, Opole 2023? TVP 1, 11 czerwca, 20.15

W niedzielę w festiwalowy nastrój wprowadzi widzów koncert „Cała sala śpiewa z nami, czyli hity opolskiej publiczności”. Widowisko poprowadzą bracia Szczepanikowie z zespołu Pectus, a na scenie wystąpią m.in.: Leszcze, Janusz Radek, Katarzyna Cerekwicka i Łukasz Zagrobelny. „Ale To Już Było. Jest. I będzie! 60. KFPP, Opole 2023" to finałowy koncert, podczas którego występy artystów będą przeplatane krótkimi felietonami „O‘polskiej Kroniki Festiwalowej”. Na scenie zaprezentują się m.in.: Czerwone Gitary, Skaldowie, Maryla Rodowicz, Viki Gabor, Ania Wyszkoni, Andrzej Rosiewicz, Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz, Izabela Trojanowska, Halina Mlynkova, Krystyna Prońko, Edyta Górniak, Krzysztof Cugowski, Halina Frąckowiak, Ryszard Rynkowski i Kamil Bednarek.

OFFPOLE w TVP Kultura i TVP Kultura 2

Pierwszego dnia festiwalu odbędzie się koncert poświęcony w całości opolaninowi Andrzejowi Nowakowi „Tribute to Andrzej Nowak” (TVP Kultura, 9 czerwca, godz. 20:30), podczas którego pojawią się kultowe Złe Psy, a Marek Piekarczyk zagra największe przeboje TSA akustycznie. W sobotę OFFPOLE w ramach „Sceny otwartej na jazz” (TVP Kultura, 10 czerwca, godz. 20:30) otworzy się na jazz we wszystkich kolorach. Piotr Wyleżoł i jego specjalnie przygotowany do Opola projekt Flying Fish – to prawdziwa gratka dla miłośników progresywnego grania. Wokalistka Patrycja Zarychta po raz pierwszy wykona utwory, które pojawią się na jej nowej płycie. Premierowo wystąpią też laureaci Jazz Juniors 2022 – zespół Ziemia oraz Dizzy Boyz Brass Band z gościnnym udziałem Marty Zalewskiej. W ramach „OFFPOLE Extra” (TVP Kultura, 11 czerwca, godz. 22:05) widzowie usłyszą także m.in.: Abradaba, Rahima i Kleszcza, którzy w opolskim amfiteatrze wystąpią w piątek oraz duet didżejski DJ Eprom i Mr Krime, który wystąpi w sobotę.

