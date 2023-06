Festiwal w Opolu zdominował konkurencję. Polsat SuperHit Festiwal w tyle

Ela Romanowska żali się, że porównują ją do... świni! Wszystko przez to, że zastąpiła Katarzynę Dowbor w "Nasz nowy dom"

Co to był za festiwal! W dniach 9-11 czerwca na opolskiej scenie wystąpiły największe polskie gwiazdy, wśród nich: Maryla Rodowicz, Edyta Górniak, Doda, Justyna Steczkowska, Natasza Urbańska oraz Rafał Brzozowski. W piątkowy wieczór usłyszeliśmy największe hity minionych lat w koncercie "Wielka Gala - Od Opola do Opola", a później "Debiuty".

W sobotę odbył się koncert „Premiery”. Nagrodę jury otrzymał Rafał Brzozowski z utworem „W pokoju hotelowym”. Nagroda publiczności trafiła w ręce zespołu Tulia z Haliną Mlynkovą za piosenkę „Przerwany”. Drugim sobotnim koncertem będzie „Czas ołowiu”, czyli sentymentalna podróż muzyczna w hołdzie dla uznanych artystów poprzednich edycji opolskiego festiwalu, którzy już odeszli.

Najwięcej emocji wzbudziła jednak gala zamknięcia. Niedzielny koncert „Ale To Już Było. Jest. I będzie! 60. KFPP, Opole 2023" był prawdziwą bombą emocjonalną. Na scenie zaśpiewały największe polskie gwiazdy, a emocjom nie było końca. Widzowie docenili starania twórców. Średnia widownia 60. festiwalu w Opolu w TVP 1 i TVP Polonia wyniosła 1 865 699 widzów i przelożył się na pond 21 -procentowy udział . Dla porównania - festiwal w Sopocie oglądało średnio 1 756 361 widzów i dał Polsatowi 17 procent widzów. - Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników oglądalności - mówi nam przedstawiciel organizatora festiwalu - Trzeba pamiętać, że tegoroczny festiwal w Opolu przypadł na czas długiego weekendu, podczas którego Polacy wypoczywali, a w sobotę w czasie koncertów odbywały się finały Ligi Mistrzów.

