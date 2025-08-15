Festiwal Weselnych Przebojów Polsatu. Zawadzka jako panna młoda, Romanowska z wielkim rozcięciem, a Miszczak kwitnie!

W piątkowy wieczór, 15 sierpnia 2025 roku, sceną w Mrągowie zawładnęła wyjątkowa "para młoda" - Marcelina Zawadzka i Stanisław Karpiel-Bułecka. Obok nich w rolę "starszych" wcielili się Ela Romanowska i Rafał Maserak, dbając o to, by zabawa rozkręciła się na dobre. Atmosfera od pierwszych minut była gorąca, a publiczność reagowała na każdy żart i muzyczny przebój.

Gwiazdy na ściance i komentarze zachwytu

Jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem koncertu odbyła się tradycyjna sesja na ściance. W blasku fleszy prezentowali się artyści i gwiazdy związane z Polsatem. Ela Romanowska, pozując z Rafałem Maserakiem, olśniła wszystkich granatowo-różową, długą suknią z efektownym rozcięciem na udzie, które podkreślał różowy, zwiewny materiał. Internauci byli zgodni - kreacja aktorki to strzał w dziesiątkę. "Ela wygląda zjawiskowo", "Sukienka petarda", "Pięknie Ela wygląda" - pisali w komentarzach.

Marcelina Zawadzka w roli festiwalowej panny młodej zachwyciła publiczność i fotografów bajkową stylizacją. Miała na sobie spektakularną, śnieżnobiałą suknię ślubną z gorsetową, dopasowaną górą i subtelnymi, koronkowymi aplikacjami w kwiatowe wzory. Przezroczyste panele na gorsecie podkreślały talię, a rozłożysta spódnica z lekkiego tiulu nadawała całości lekkości i ruchu. Całość dopełniał długi, zwiewny welon obszyty delikatną koronką, który opadał na ramiona i plecy.

Prezenterka i modelka postawiła na rozpuszczone, lekko falowane włosy w odcieniu złotego blondu, które miękko okalały twarz. Makijaż był świeży i świetlisty, z podkreślonym okiem i delikatnie zaznaczonymi ustami. Zawadzka wyglądała jak prawdziwa gwiazda romantycznego wesela, a jej uśmiech i pewność siebie sprawiły, że obiektywy aparatów były skierowane na nią przez cały czas.

Muzyczna uczta weselna i poprawiny

Pierwszego dnia na scenę weszły wielkie gwiazdy muzyki nie tylko biesiadnej. Pojawili się m.in. Pectus, Rafał Brzozowski, Czerwone Gitary, Urszula, Majka Jeżowska, Czadoman, Staszek Karpiel-Bułecka, Ronnie Ferrari, Boys, Classic, Skaner i Mig. Repertuar obejmował zarówno klasyczne weselne hity, jak i utwory w nowych aranżacjach, które porwały publiczność do tańca.

W sobotę, 16 sierpnia, festiwalowa energia nie opadnie ani na chwilę. "Biesiada na poprawiny" przyciągnie kolejnych wykonawców, wśród których są: Michał Wiśniewski, Weekend, Tercet, czyli Kwartet, Sławomir, Joanna Moro, Masters, Classic, Kapela Ciupagi, Topky, Izabela Trojanowska oraz Zespół Max z Jankowej.

Wesele Polsatu z niespodziankami

Robert Klatt, dyrektor artystyczny i producent festiwalu, zapowiadał przed wydarzeniem, że w tym roku przygotowano wiele niespodzianek zarówno dla widzów w amfiteatrze, jak i dla tych przed telewizorami.

Mamy nadzieję, że i tym razem pobijemy kolejny rekord oglądalności, a wskaźnik dobrej zabawy poszybuje wyżej niż ptaki nad jeziorem Czos.

Od lat Festiwal Weselnych Przebojów jest jednym z najbardziej wyczekiwanych punktów muzycznego lata w Polsce. Łączy tradycję z nowoczesnością, przyciąga artystów z różnych muzycznych światów i gwarantuje publiczności niezapomniane wrażenia. W tym roku było podobnie - publika szalała, a za kilisami, szef wszystkich szefów, Edward Miszczak wyglądał na wyjątkowo zadowolonego z efektu.

Sonda Czy Marcelina Zawadzka to dobra prowadząca? Tak, jest boska! Nie, nie przemawia do mnie.