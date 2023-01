Filip Chajzer w "DDTVN" przekroczył wszelkie granice? Internauci: "ZWOLNIĆ go!"

Maciej Kurzajewski wybrał się do studia tatuażu. Co tam zrobił?! To może zaboleć

Życie prywatne Filipa Chajzera kwitnie w najlepsze - prezenter nie tylko oświadczył się nowej, młodszej o 13 lat ukochanej po dwóch miesiącach znajomości, ale również - jak nieoficjalnie dowiedział się Pudelek - miał zamieszkać z Julią po tym, jak zdecydował się wystawić mieszkanie na sprzedaż. Problemy pojawiają się jednak w sferze zawodowej.

Podczas poniedziałkowego (2 stycznia) wydania "Dzień dobry TVN" Filip Chajzer i jego ekranowa partnerka, Małgorzata Ohme, zaliczyli wpadkę. Próbowali obsłużyć zgniatarkę do butelek, która, jak się okazało, była... kubłem na śmieci! Pomagał im Robert Stockinger. Prawdziwą burzę wywołał jednak komentarz Chajzera dotyczący sprawy Stevena Tylera.

Filip Chajzer w "Dzień dobry TVN" komentuje sprawę Stevena Tylera. Szokujące słowa, internauci domagają się zwolnienia prezentera

W poniedziałkowym wydaniu "Dzień dobry TVN" poruszono temat zarzutów przeciw liderowi Aerosmith, Stevenowi Tylerowi. Przypomnijmy: kilka dni temu został on pozwany przez kobietę, która miała poznać muzyka w 1973 roku, a dwa lata później zajść w ciążę w wieku 17 lat (Tyler był wówczas 25-latkiem). Julia Holcomb twierdzi, iż pod naciskiem rockmana wykonała aborcję.

Sprawę komentował Mateusz Hładki, któremu towarzyszyli Filip Chajzer oraz Małgorzata Ohme. Syn Zygmunta Chajzera w zaskakujący sposób skomentował sprawę. Jak cytuje Pudelek, jego wypowiedź brzmiała następująco:

- Teraz? Przypomniała sobie?

W odpowiedzi Małgorzata Ohme dosadnie wytłumaczyła, dlaczego podobne sprawy mogą wychodzić na jaw nawet po wielu latach.

- Wiesz co, to jest nie tak. Czasem ofiara jest pod wpływem traumy - mówiła, z kolei Mateusz Hładki wyjaśniał: - Ona ponoć bała się jego wpływów, pieniędzy i sławy. Myślę, że wpływ na to miała też akcja MeToo.

- Jasne, jasne - odparł cytowany przez Pudelka Filip Chajzer, jednak w komentarzach na oficjalnym profilu "Dzień dobry TVN" na Instagramie zawrzało. Internauci są oburzeni jego wypowiedzią!

"To, co ten osobnik mówi o ofiarach molestowania, powinno być zakazane do rozprzestrzeniania!", "ZWOLNIĆ GO! W skandaliczny sposób wypowiedział się o ofierze molestowania", "Jak możecie dawać pracę temu człowiekowi?!", "Zachowanie p. Chajzera jest niedopuszczalne!", "02.01, a żenada roku już na ekranie" - grzmią w komentarzach.

