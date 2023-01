Klaudia Halejcio została OKRADZIONA w Nowy Rok! Nie do wiary, na co połasili się złodzieje

Filip Chajzer ma za sobą burzliwe miesiące. Wiosną br. był on jeszcze partnerem Małgorzaty Walczak, z którą ma syna. Po tym, jak Pudelek opublikował zdjęcia Chajzera całującego inną kobietę, para wydała oświadczenie o rozstaniu. Następnie związał się z Anną, jednak media poinformowały, że ta relacja rozpadła się w trakcie wakacji. Kolejną partnerką Filipa Chajzera została młodsza od niego o 13 lat Julia, której oświadczył się po dwóch miesiącach znajomości.

Działo się także w innych sferach jego życia. Prowadzący "Dzień dobry TVN" po rozstaniu z matką swojego dziecka musiał wyprowadzić się z ich wspólnego domu. Nieruchomość trafiła pod młotek, a jej cena wynosiła 7,5 miliona złotych. Następnie prezenter kupił mieszkanie na warszawskiej Ochocie, jednak po krótkim czasie zostało ono wystawione na sprzedaż za, bagatela, ponad 1,6 mln złotych.

Nie jest tajemnicą, że Filip Chajzer budował także dom na Mazurach. Chętnie chwalił się postępami w social mediach. Teraz na profilu prezentera "DDTVN" na Instagramie pojawiło się krótkie nagranie, na którym pokazuje on wnętrza domu. W dołączonym do niego wpisie celebryta zaprosił fanów do rezerwacji noclegów. Ile kosztuje noc w willi Filipa Chajzera? Znamy odpowiedź!

Tak wygląda dom Filipa Chajzera. Ile kosztuje wynajem willi na Mazurach?

"Kochani, jak dobrze wiecie, trochę ponad rok temu znalazłem mój mazurski raj. Szukałem go od dobrych kilku lat, bo właśnie tyle zajęło mi znalezienie mojej wymarzonej działki z bezpośrednim dostępem do linii brzegowej jeziora, zlokalizowanej w sąsiedztwie lasów, otoczeniu dzikiej przyrody" - pisał Chajzer na Instagramie. Prezenter dumnie dodał, że jego dom "jest petardą". Co więcej, tę "petardę" można wynająć!

"Ten (dom - red.) jest dla przyjaciela, a tak naprawdę to dla przyjaciół, którzy siedząc na tarasie w jacuzzi, będą mogli rozkoszować się pięknem mazurskiej zimy" - czytamy.

Ile trzeba zapłacić za noc w domu Filipa Chajzera? Jak dowiadujemy się ze strony internetowej, przez którą można dokonać rezerwacji, koszt wynajmu willi to od 1200 zł za dobę. W 140-metrowej posiadłości nocować może do 6 osób. W budynku znajdują się liczne udogodnienia, takie jak klimatyzacja, kominek, dostęp do Netflixa czy też jacuzzi. W marcu 2023 roku otwarty ma zostać także drugi budynek.

